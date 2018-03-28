Elon Musk'ın en önemli şirketlerinden biri olan Tesla, Model X'in karıştığı ve ölümle sonuçlanan kazanın ardından aracın Otopilot özelliğini savunan açıklamalarda bulundu.

Amerika'nın Ulusal Ulaştırma Güvenlik Kurulu (NTSB), geçtiğimiz Cuma sabahı Mountain View, Kaliforniya'da meydana gelen ve Tesla Model X'in de karıştığı kazaya ilişkin soruşturmasını sürdürüyor. Kurul, aracın sürücü kontrollü otopilotunun çarpışma ile ilgili bir şey yapıp yapmadığını ve bataryadan kaynaklandığı iddia edilen yangınla ilgili araştırmalar yapıyor. Öte yandan Tesla tarafından kamuoyuna açık bir şekilde kaleme alınan blog yazısına göre ise kurul kaza araştırmasını eşi görülmemiş bir şekilde gerçekleştiriyor. Şirketin Salı günü yayımladığı yazıda, "Başka herhangi bir kazada Model X'in böyle bir hasar seviyesine ulaştığını hiç görmedik" ifadeleri öne çıkıyor.

Otoyol üzerinde seyir halindeyken önce bariyerlere çarpan Model X, daha sonra iki araca çarpmış ve batarya bölümü ile ön tarafı ayrılmak suretiyle yola savrulmuştu. Feci kazada aracın sürücüsü Wei Huang ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve aracın batarya kısmı büyük bir alev topuna dönmüştü. Huang, götürüldüğü hastanede kurtarılamamıştı. Kaza sonrası elektrikli araçlara güç sağlayan bataryalar ve bu bataryaların olası şiddetli kazalarda yol açabileceği felaketlere ilişkin büyük bir tartışma başlamıştı.

Tesla’nın araçlarına güç veren bataryalarının "thermal runaway"i (termal kaçak) önlemek için özel olarak tasarlandığı daha önceden biliniyordu. Termal kaçak, bataryada meydana gelen ısı birikmesinin çeşitli kimyasal tepkimelere yol açmasına ve bu tepkimelerin de bataryayı daha fazla ısıtmasına, dolayısıyla patlamalara verilen isim olarak açıklanabilir. Ancak şirket tarafından yayımlanan blog yazısında, bataryaların özel tasarımına ilişkin olarak savunulan tutum devam etti. Yazıda, "Tesla bataryalarında, nadiren de olsa yangın çıktığı zaman yavaşça yayılır. Böylece yolcuların otomobilden inmeleri bolca zamanı olacak" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca blog yazısında kazanın tanıklarının ifadelerine dayanarak, yangın çıktığında araçta kimsenin olmadığının anlaşıldığı da belirtildi.

Ancak Tesla'nın araştırmaları ne olursa olsun NTSB araştırmalarını yangının çıkış sebebi üzerine yoğunlaşarak sürdürüyor. Ayrıca kaza, elektrikli araçların herhangi bir kaza esnasında oldukça tehlikeli olabileceklerinin de göstergesi konumunda bulunuyor. Bu anlamda hayatımıza her geçen gün biraz daha entegre olan elektrikli araçları yakın gelecekte sıkıntılı günler bekliyor diyebiliriz. Bununla birlikte bu araçların mevcut dizel ve benzinli araçların yerini alamayacağını söylemek hem imkansız hem de tutarsız olur kanaatindeyim. Siz ne düşünüyorsunuz, elektrikli araçlar tehlikeli mi?