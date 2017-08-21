Tesla Araç Sahipleri Tercihlerine Her Yerden Erişebilecekler

Musk, araç sahiplerinin herhangi bir yerden kendi araçlarındaki tercihlere erişimini sağlayacak olan 'bulut sunucu' tabanlı sistemin uygulamaya konulacağını her zamanki gibi Twitter üzerinden duyurdu.

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden Tesla araçlarıyla ilgili yeni ve önemli bir özelliğe vurgu yaptı. Firma, araç sahiplerinin dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir araçtan tercihlerine erişim sağlayabilecekleri, profil tabanlı bir sisteme geçiş yapmayı planlıyor.

Bir Tesla sahibi Musk’a gönderdiği tweet mesajında, aynı aracı paylaşan farklı sürücülerin farklı iş konumları oluşturmalarının mümkün olup olmadığını sordu. CEO bu soruya verdiği cevapta ‘tüm bilgiler ve ayarların’ bulut tabanlı bir sunucu üzerine taşınmasının planlandığını, böylece bu bilgilere herhangi bir araçtan ve herhangi bir yerden erişim sağlanabileceğini söyledi.

Musk, kendi işinin geleceğiyle ilgili haberlerden teknolojinin gelişimine dair düşüncelerine dair tüm konularda Twitter hesabını kullanmasıyla bilinir. Sadece birkaç hafta içerisinde Hyperloop ile ilgili gelecek planlarını açıklayan Musk, aynı zamanda yapay zekanın tehlikeleri hakkındaki endişelerini de dile getirdi.

Bununla birlikte bulut sisteminin ne zaman uygulamaya konulacağını belirten herhangi bir bilgi de sağlamadı. Musk geçmişte ve bugün Twitter’ı kullanarak araç sahiplerinin yeni yazılımları ne zaman alacaklarına dair kısa açıklamalar yapageldiğine göre, bu bilgi de zamanı geldiğinde Twitter üzerinden yayınlanacaktır.