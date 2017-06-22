Testere’nin 8. Filminin Adı Büyük Bir Sürprizle Belli Oldu!

Lionstage, yaptığı duyuru ile Testere serisinin uzunca bir süredir beklenen 8. filminin adının Jigsaw olacağını duyurdu.

Diğer 7 filmi Saw 1-2 … olarak devam eden, yalnızca en sonuncusun Saw 3D adıyla geldiği kült korku film serisi Testere’nin 8. filminin adı belli oldu.

Daha önce Saw: Legacy olarak anılan filmin son adı, başroldeki kötü karakter olan Jigsaw olacak.

Vampir İmparatorluğu (Daybreakers) ve Predestination gibi filmlerin yönetmenliğini yapan Peter - Michael Spierig kardeşlerin yöneteceği film, şu an için prodüksiyon aşamasında. ABD sinemalarında 27 Ekim 2017 tarihinde yerini alması beklenen filmin uluslararası sinemalarda seyirciyle buluşacağı tarihin, 2018’in başları olması planlanıyor.

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