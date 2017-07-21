Testere Serisinin 8. Filmi Jigsaw’dan İlk Fragman Geldi!

2000’li yılların kültleşmiş korku film serilerinden olan Saw’ın (Testere) 8. filmine ait ilk fragman yayınlandı.

Tobin Hell’in Jigsaw karakterini canlandırmaya devam edeceği bu filmde Hell’e Mandela Van Peebles, Laura Vandervoort, Brittany Allen ve Callum Keith Rennie gibi oyuncular eşlik edecek. Filmin senaryosu Josh Stolberg ve Pete Goldfinger ikilisine aitken yönetmenliğini Predestination filminden de bileceğiniz Michael Peter Spierig kardeşler üstleniyor.

Filmin önceki serilerinden aşina olduğumuz birkaç bilgiden bahsedelim. Jigsaw karakteri, aslında serinin 3. filminde ölmüştü. Daha sonra çıkan filmlerde John Kramer’ın Jigsaw’a dönüşmesi ve karakterden sonra yapılacak ‘pis’ işleri kimin üstleneceğine yoğunlaşılmıştı. Son filmde hatırlarsanız Dr. Gordon dedektif Hoffman’ı odada ölüme terk etmişti. Merak ettiğimiz konu ise 8. filmde kurbanların sonunu getirme görevi kimde olacak: Dr. Gordon mı, yoksa daha önce odaya ayağı zincirli şekilde bırakılan dedektif Eric Mattews gibi ayağını kırma yöntemiyle odadan çıkması varsayımında bulunacağımız dedektif Hoffman mı? Yoksa bambaşka bir sürprizle mi karşılaşacağız?

Tüm bu soruların cevaplarını, 27 Ekim’de vizyona girecek Jigsaw filmini izlerken öğreneceğiz. Filmin yayınlanan ilk fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.