Bu sabah Bitcoin değeri 10 bin doların altına düştü ve ABD Vadeli İşlemler Komisyonu dünyanın en büyük iki şifreleme borsasını mahkemeye çağırdı.

20 bin dolara yaklaşmasının ardından Bitcoin anlık dalgalanmalar yaşamış olsa da, genel grafik itibariyle sürekli bir düşüş eğilimindeydi. Öte yandan hiç kimse Bitcoin’in bu kadar hızlı bir şekilde yükselmesini beklemiyordu. Bununla birlikte uzman yorumlarına bakıldığında hızlı yükselişin ardından, Bitcoin'in hızlı bir düşüş yaşaması da öngörülmüyordu. Bugün yaşanan düşüşün ardından 10 bin doların altına gerileyen Bitcoin balon ifadelerini akıllara getirdi

Genel durum itibariyle Bitcoin'e yapılan yatırım büyüdükçe değeri artar ve tersi yaşanırsa da değeri azalmaya başlar. Dünyanın en büyük kripto şifreleme borsası firmalarından olan Tether ve Bitfinex kullanıcılarının tüm Bitcoin yatırımlarını dolara çevirip değerinin düşmesine neden olmakla suçlanıyor.

Yaşanan durumlar düşünüldüğünde uzmanlar Bitcoinin değer kaybetmeye devam edeceğini düşünüyor. Bir çok krizi doğru tahmin etmesiyle dünyanın en gözde ekonomisti haline gelen Nouriel Roubini, Bitcoin değerlerinin şişirme olduğunu ve bu destek olmadan %80 değer kaybı yaşayacağını söyledi. Ayrıca açılan dava ve söylentiler korkak yatırımcıların gözde kripto para biriminden iyice uzaklaşmasına neden olacağı için değer kaybetmeye devam edeceğini düşünüyorum. Peki, sizce uzun vadede yatırımını bekleten kişiler kazançlı çıkacaklar mı?