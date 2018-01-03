Tetris Rekorunu Farkında Olmadan Kıran Adam

İki dakika içinde, ilk defa 300.000 puana ulaşan Jonas Neubauer, beklemediği farklı bir rekor kırdı.

NESS konsoluna 1989 yılında girmiş olan Tetris popülerliğini yaklaşık 30 yıl sonrada rekabetçi sahada korumaya devam ediyor. Tetris ve benzeri oyunlara ait skorların Speedrun web sitesine yükleniyor olması, rekabet ortamını da büyük ölçüde arttırıyor. Tüm oyunların Speedrun kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Açtığı Twitch yayınında 100 satırı en kısa sürede yok etme rekor denemesi yapan Neubauer, takipçilerinin uyarılarıyla farklı bir dünya rekoru kırdığını fark etti. Speedrun kayıtlarına göre 2 dakika içinde 300.000 puana ulaşan ilk oyuncu oldu. Kırdığı rekoru yaklaşık 50 saniye sonra fark eden oyuncu, şaşkınlıkla karışık bir sevinç yaşadı.

Bununla da yetinmeyen Neubauer 1 gün sonra, hedeflediği 100 satır temizleme rekorunun da sahibi oldu. Benimse tek merak ettiğim günümüzde oluşan online rekabetçi ortam bundan 30 yıl önce olsaydı nasıl rekorları göreceğimiz. Peki, sizin herhangi bir oyunda amaçladığınız ya da ulaştığınız bir rekorunuz var mı?