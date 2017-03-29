"Tetris Terapisi" Hastalara Yardımcı Oluyor Olabilir Mi?

Bilim insanları, oyunun bu son derece basit, etkileyici yapısının terapi niteliği taşıdığını iddia ediyor.

Tetris, basit olduğu kadar zorlayıcı da bir oyun. Eminim çoğumuz hayatımızda en az bir defa oynamışızdır bu oyunu ama bilmeyenler için anlatalım: Oyunda amaç, düşen blokları aralarında boşluk kalmadan, yatay sıralar halinde ekrana yerleştirebilmek. Boşluk olmadan yerleştirdiğiniz sıra kaybolarak bize puan kazandırıyor; böylece daha fazla oyun yeri açılıyor. Boşluklu sıralar ekranı kapladığında ise, oyun sona eriyor.

Son zamanlarda bilim insanları, bu oldukça keyifli oyunun, terapi niteliği taşıdığını iddia ediyor. Karolinska Üniversitesi Psikoloji Profesörü Emily Holmes, uzun yıllardır oyunların tıbbi faydalarını keşfetmek için çalışmalar sürdürmekte. Laboratuvarlarındaki bilgiye ya da hesaplamaya dayalı diğer oyunların çalışmalarında işe yaramadığını; bu yüzden görsel bir oyuna ihtiyaçları olduğunu ifade eden Holmes, "Görsel belleğe dayalı bir oyuna ihtiyacımız vardı ve Tetris, renkleri, şekilleri, hareketleriyle oldukça ilgici çekici bir oyun." diyor.

Oyunun etkisinin oldukça güçlü olduğunu; hatta bazı kişilerin oyunu oynadıktan sonra hayallerinde, rüyalarında bile düşen blokları gördüğünü söyleyen doktor, bu

olgunun "tetris etkisi" olarak bilindiğini belirtiyor. Oyunun travma sonrası stres bozukluğu, önüne geçilemeyen iştah, göz tembelliği gibi bir takım sorunların tedavisinde yardımcı olabileceği düşüncesinde.

Holmes'ün Oxford Üniversitesi'ndeki çalışma ekibi, İngiltere'de bulunan bir hastanenin acil servisine kaldırılan, trafik kazası geçirmiş 71 hastayla bir çalışma yürüttü. Kaza geçirmiş hastalardan önce kazayı görselleştirmeleri istenip ardından hastalara oynamaları için birer Tetris verildi. 20 dakikalık oyununun, kazanın rahatsız

edici anılarını durdurduğunu dile getiren araştırmacılar, tetris terapisinden faydalanan hastaların, faydalanmayanlara oranla kaza anını daha az hatırladıkları görüşünde.

Profesör Holmes, "Çalışmalardan edindiğimiz bulgular travmadan hemen sonra görsel olarak talepkar bir faaliyetle meşgul olmanız halinde, bu durumun kötü anıyı güçlü bir şekilde bloke etmeye ya da bozmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor." diyor.

İngiltere'deki Plymouth ve Avustralya'daki Queensland Teknoloji Üniversiteleri'nden bilim insanlarının yaptıkları çalışma ise, Tetris oynamanın insanların canlarının

kahve, sigara ve alkol istemesinin önüne geçebileceği yönünde. 30 öğrenci üzerinde yapılan deneyde, öğrencilerden gün içerisinde uyuşturucu, yiyecek ve içecek ile egzersiz ve cinsellik gibi aktiviteler için mevcut istek seviyelerini derecelendirmeleri istendi. Çalışmada 15 öğrenciye Tetris verildi ve herhangi bir etki edip etmeyeceği anlamaya çalışıldı ve tetris oynayan öğrencilerin isteklerinde azalma olduğu gözlemlendi. Araştırmacı Profesör Jackie Andrade, "Bu tür isteklerin görselleştirme gerektirdiğini, bu nedenle de Tetris oynarken başka bir görseli düşünmenin zor olduğunu" dile getirdi. Göz tembelliğiyle ilgili olaraksa, oyun iki gözün birlikte çalışmasına yardımcı olduğu için göz tembelliğinin önüne geçtiği düşünülüyor.