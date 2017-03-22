TGRT, kullandığı bir teknoloji ile fırtına obüsünü ve F-16’ları stüdyoya getirdi. Bu duruma sosyal medya kullanıcıları elbette kayıtsız kalmadı.

Gelişen teknolojinin el atmadığı bir yer kalmayacak gibi duruyor, bunun en güzel örneklerinden birini TGRT’nin haber programında yaşadık.

Haberde El Bab’da devam eden operasyonlar anlatıldığı sırada stüdyoya 3 boyutlu olarak fırtına obüsü ve F-16 girdi. Aslında böyle teknolojilere Türk televizyonlarında rastlıyor olmak gayet hoş, fakat spiker Mehmet Aydın’ın kendisini olayın gazına kaptırarak sanki bombadan etkilenmiş gibi öksürmesi, dikkatimizi en çok çeken detay oldu.

Aşağıda söz konusu videoyu, onun altında da sosyal medyada yapılan yorumları göreceksiniz.