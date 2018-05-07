Thanos'u Yenmenin Tek Yolu Infinity War'da Gösterildi!

Avengers 4'te Thanos'u nasıl bir sonun beklediği Avengers: Infinity War'da gösterilmiş olabilir. Yeni bir teoriye göre Thanos'u yenmenin anahtarı, Uru metali ve Tony Stark'ta gizli.

Avengers: Infinity War, çoğu sinema sever için beklenmedik bir son ile bitti. Filmin bu denli öngörülemez bir sonla bitmesi, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan Avengers 4 filmi hakkındaki merakı da fazlasıyla arttırıyor.

Avengers 4 hakkında pek çok farklı senaryo bulunuyor. Bu senaryoların bazıları Avengers: Infinity War’da hayatını kaybeden kahramanların nasıl geri dönebileceğini ele alırken, büyük çoğunluğu kahramanlarımızın Thanos’u nasıl yenebileceğini açıklıyor.

Avengers 4’ün İpuçları Infinity War’da Verilmiş Olabilir

Bildiğiniz gibi Avengers: Infinity War’un sonunda Thor, yeni silahı Stormbreaker’ı Thanos’un göğsüne saplıyor ve ona büyük bir darbe vuruyordu. Fakat Thanos, ‘’Başımı hedef almalıydın.’’ diyerek parmağını şıklatıyor ve evrendeki yaşamın yarısını yok ediyor.

Bu sahne, hayatta kalan ‘gerçek’ Avengers’ların gelecek yıl vizyona girecek olan Avengers 4’te Thanos ile nasıl baş edeceklerine dair bir ipucu olabilir. Zira bu sahne ile birlikte Thanos’un hangi silaha karşı zayıf kaldığını öğrenmiş olduk.

Thor, Stormbreaker’ı oluşturmak için Rocket Raccoon ve Groot ile birlikte evrendeki dokuz diyardan biri olan Nidavellir’e gitmiş ve ölü yıldızı yeniden canlandırarak hem metalik hem taş özelliği bulunan Uru metalinden yeni silahını yaratmıştı.

Bu sırada Dr. Strange ise Tony Stark’ın hayatını kurtarmak için hayatı pahasına koruyacağına yemin ettiği zaman taşını Thanos’a teslim ediyordu ve Tony’ye evreni kurtarmanın tek yolunun bu olduğunu söylüyordu.

Tüm parçaları birleştirmemiz gerekirse Thanos, eldiveninin de ham maddesi olan Uru metali ile yapılmış silahlara karşı zayıf kalıyor. Dr. Strange, evreni kurtarmak için Tony’nin yaşaması gerektiğini söylüyor. Tony ise bilgi ile lanetlenmiş bir deha.

Belki de Tony, Avengers 4’te Uru metalini eriterek tüm yenilmezler için silah üretmenin bir yolunu bulabilir. Avengers: Infinity War’da çok az görünen gerçek Avengers üyelerinin Avangers 4'te daha çok görüneceğini düşünürsek bu çok da imkansız değil.

Belki de Tony, nanoteknoloji zırhını Uru metali ile güçlendirir ya da Kaptan Amerika’ya Uru’dan bir kalkan yapar. Belki de Avengers: Infinity War’da hiç göremediğimiz Hawkeye, Uru metalinden bir ok ile Thanos’u kalbinden vurur ve evreni mutlak huzura ulaştırır.

Avengers 4’e daha bir yıl gibi bir süre olduğunu düşünürsek bu ve benzeri senaryolar ile daha çok karşılaşacağımızı söyleyebiliriz. Ayrıca yönetmen Russo kardeşlerin, Avengers 4 için 'tahmin edilemez' söyleminde bulunduklarını da unutmayalım.