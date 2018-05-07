Thanos'un Infinity War'daki En Büyük Hatası Neydi?

Avengers: Infinity War pek çok izleyici için kötü sonla bitmiş olsa da zafere ulaşmış olan Thanos, film içindeki bazı hataları ile kendi sonunu hazırladı. İşte Thanos'un Avengers: Infinity War'daki en büyük hataları.

Avengers: Infinity War, otoritelere göre tarihin en çok beklenen ve merak edilen sinema filmiydi. Filmi izleme fırsatı bulan çoğu kişiye göre de Avengers: Infinity War, beklentileri fazlası ile karşıladı. Hollywood’da çok da alışık olmadığımız şekilde film, kötü karakter Thanos’un zaferi ile sonuçlandı. Peki zafere ulaşan Thanos hiç hata yapmadı mı?

Thanos’un Avengers: Infinity War’daki en büyük hatalarından biri Thor’u hayatta bırakmaktı. Elbette güç taşı ile uzay gemisini yok ettiği sırada Thor’un Galaksinin Koruyucuları tarafından kurtarılacağını tahmin edemezdi. Fakat Loki’ye yaptığı gibi Thor’un boynunu kırmış olsa, sonsuzluk taşlarını toplama yolundaki en büyük engelini kesin olarak ortadan kaldırmış olacaktı.

Evet, Thanos filmin sonunda amacına ulaşarak tüm sonsuzluk taşlarını topladı ve evrendeki hayatın yarısını yok etti. Fakat bu durum Thor’un gelecek yıl vizyona girecek Avengers 4’te Thanos’a karşı duracak en güçlü karakterlerden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Belki de Thor, Avengers 4’te kendisini öldürmeyen Thanos’un ele geçirip herkesi geri getirebilir.

Thanos’un bir başka büyük hatası ise kendi kızı olan Nebula’yı hayatta bırakmasıydı. Nebula şu ana kadar yalnızca 3 filmde göründü ve bunlar çoğunlukla yan rollerdi. Fakat Nebula’nın Thanos’a karşı beslemiş olduğu öfke ve intikam isteği, Nebula’yı Thanos için sanıldığından daha büyük bir tehdit haline getiriyor.

Fakat Thanos’un en büyük hatası, Dr. Strange’in zaman taşını kullanarak olası milyonlarca gelecek senaryosunu izlemesine izin vermesiydi. Dr. Strange filmde açık bir şekilde 14 milyon olası gelecekten sadece birinde kazandıklarını söylüyordu. Teknik olarak zafere nasıl ulaşacağını bilen takımın kazanması daha kolaydır.

Öyle de oldu. Dr. Strange, nasıl kazandıklarına dair kimseye bir şey söylemedi. Ayrıca zaman taşını Thanos’a teslim ettikten sonra Tony’e ‘tek yolu buydu’ diyerek kazanmaları için öncelikle ‘kaybetmeleri’ gerektiğini ve kazandıkları senaryoda Tony’nin yaşaması gerektiğini gördüğünü zaten belli etti.

Thanos, Avengers: Infinity War’da tüm sonsuzluk taşlarını toplamış, parmağını şıklatmış, evrendeki hayatın yarısını yok etmiş ve sonunda müteşekkir bir evrende doğan güneşi izlemiş olabilir. Fakat bu durum filmin, Dr. Strange’in görmüş olduğu ‘kazanılan’ senaryoda son bulduğunu ve gelecek yıl Avengers 4’te Thor ve Nebula’nın intikamlarını alacağı gerçeğini değiştirmiyor.