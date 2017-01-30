Simon Helberg, Müslüman Yasağını Prostesto Etti!

The Big Bang Theory’nin yıldızı Simon Helberg ve eşi Jocelyn Towne, SAG Ödülleri töreninde Müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararı prostesto etti.

The Big Bang Theory’deki Howard Wolowitz karakteriyle tanınan Simon Helberg ve eşi Jocelyn Towne, dün düzenlenen SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri’nde Donald Trump’ın 7 Müslüman ülkenin (Irak, İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen) vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı getirmesini protesto etti.

Simon Helberg, kırmızı halıda elindeki “Mülteciler Hoşgeldiniz” yazan bir kağıtla kameralara poz verirken eşi Jocelyn Towne ise bu protestoyu biraz daha ileri götürerek göğsünün üzerinde yer alan “Girmelerine İzin Ver” yazısıyla kameraların karşısına çıktı.

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren ve daha çok mültecilerin ülkeye girişini engelleme amacı taşıyan bu yasak, birçok Amerikalı ünlü kişi ve ülkedeki birçok insan tarafından tepkiyle karşılanıyor.