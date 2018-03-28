Yakın zamanda ilk fragmanı çıkan The Darkest Minds filmi her zaman beklediğimiz ancak hiç göremediğimiz bir genç yetişkin X-Men filmi yerine geçebilir.

Fox tarafından Alexandra Bracken'in aynı adlı kitabından uyarlanan ve genç yetişkinlere hitap eden filmin ilk fragmanı yayınlandı. Eğer sadece filmin fragmanını görmüş olsaydık ve Bracken'in romanının temel alındığını bilmemiş olsaydık, film için kesinlikle X-Men film serisinin ilginç bir serisi olduğunu sanırdık. Ancak tamamen farklı bir yapıt olduğunu tekrar söylemekte ve bununla birlikte bir gençlere yönelik X-Men serisi olabilecek kalitede göründüğünü söylemekte de fayda var.

Amerika'nın %98'ini öldüren korkunç bir vebayla birlikte başlayan distopik filmin yönetmen koltuğunda Jennifer Yuh Nelson oturuyor. Büyük vebadan sağ kurtulan ender kişilerden birisi olan Ruby ve arkadaşları değişik doğa üstü güçlere sahip olurlar. Bu kişiler renklerle nitelendirilirler; mavilerin telekinezi, sarıların elektriği kontrol edebilme, yeşillerin zeka, turuncuların zihni kontrol etme ve kırmızıların da ateşi kontrol edebilme gibi bir yeteneği vardır. Filmin baş kahramanı Ruby de bir turuncudur. Kendisi gibi yetenekleri olan ancak nasıl kullanabileceğini bilmeyen gençlerin arasına bir kampa gönderilen Ruby buradan kaçar ve hikayenin akışı hızlanmaya başlar.

3 Ağustos 2018'de vizyona girecek olan filmin gördüğümüz kısmıyla ilgili olarak yorum yapacak olursak, X-Men'in Charles Xavier okuluna gelmemiş olan gençlerin bazı kötü durumlara karşı yeteneklerini yarım yamalak kullanarak mücadele vermesinin filmi diyebiliriz. Ancak elbette Alexandra Bracken'in kendi özgün bir duruşu vardır ve biz de bunu beyaz perdede yakından göreceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz?