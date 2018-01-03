Her sene hangi sanatçıların, liderlerin ya da ünlü isimlerin öleceğini söyleyen ABD merkezli The DeathList, 2018 yılında ölecek isimleri de açıkladı.

Önceki senelerde yaptığı tahminlerde başarılı sonuçlar elde ederek tüm dünyada adından söz ettiren gizemli bir site olan The DeathList, bu yıl da öleceğini tahmin ettiği isimleri açıkladı.

Öncelikle sitenin başarılı tahminlerine bir bakalım. 2016 yılında David Bowie, Muhammed Ali, George Michael ve Carrie Fisher gibi spor, sinema ve sanat dünyasının önemli isimlerinin öleceğini tahmin eden site, bu yıl da gerçekleşmesini hiç istemediğimiz bazı tahminlerde bulunmuş.

Siteye göre bu yıl ölecek isimler arasında ‘felaket tellalı’ olarak nam salan Profesör Stephen Hawking, oyuncu ve aktris Olivia Newton-John, 101 yaşındaki ünlü aktör Kirk Douglas ve Rolling Stones’un efsane isimlerinden Ronnie Wood yer alıyor.

Habere ‘aşağıda, uzmanlarımız tarafından 2018 yılı boyunca öleceğini düşündüğümüz ünlülerin isimlerini bulacaksınız’ cümlesiyle başlayan sitenin yayımladığı isim listesine şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.