The Division Ek Paketleri ve Hediyeleri Belli Oldu

Tom Clancy's The Division için yıl dönümüne özel ek paketler ve hediyeler geldi. İşte detaylar...

Ubisoft, son çıkardığı Tom Clancy's The Division için oyunun ikinci senesine özel paketlerini ve hediyelerini tanıttı. Yayımlanan detaylara bakılırsa, oyunun en büyük rakibi olan Destiny gibi büyük güncellemeler bulunmuyor. Ancak güncellemeler ücretsiz, bu iyi haber. Bu sayede serinin oynanabilirliğinin devamı hedeflenmiş gibi görünüyor.

İlk ek paket, etkinlik temeli üzerine kurulmuş bir sisteme sahip. Bu durum oyuncuları mod yapanların, skor tutanların ve benzersiz eşya toplayanların dünyasına sürüklüyor. Ayrıca oyuncular uzun süreli, kısa süreli ve orta uzunlukta aktiviteler sonucunda ödüllendirilecekler. Diğer ek paket ise içerik üzerine daha fazla yoğunlaşmış durumda. Ancak bu ek paketin içeriği konusunda pek fazla detay paylaşılmadı. Bilinen tek şey, iki ek paketin de yeni görevler ihtiva etmediği.

Division serisinden şimdilik pek bir haber yok. Ancak Ubisoft stüdyolarına Avatar dünyasını içeren bir oyun yapılması üzerine baskı kurulduğu söyleniyor. Bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyen Ubisoft ekibi, konu hakkında fazla detay vermedi. Uzun vadeli planlar bi yana, Ubisoft, The Division oyuncularına bugünden itibaren biraz daha torpil geçecek. Ücretsiz krediler, daha fazla ödül puanı ve benzeri iyileştirmeler bugünden itibaren oyunculara sunuldu.