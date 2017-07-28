Yeni The Elder Scrolls Oyunu Android ve iOS İçin Çıktı!

The Elder Scrolls: Legends isimli yeni oyun The Elder Scrolls efsanesini kartlara taşıyor. Ücretsiz olarak yayınlanan oyunun son derece sağlam grafikleri var.

Hearthstone tarzı kart oyunlarını oynamayı sevenler, bir başka efsane oyunun kart versiyonuyla eğlenecekler. Uzun süreden beri beklenen The Elder Scrolls: Legends, sonunda iOS ve Android için çıkışını gerçekleştirdi. Mart ayında beta olarak başlayan oyun bilgisayarda başlayıp, Haziran ayında tabletlerde ve şimdi de akıllı telefonlarda piyasaya sürüldü.

Oyun, birçok oyuncuya göre Hearthstone’un klonu olarak adlandırılsa da Bethesda’nın The Elder Scrolls: Legends’ı bundan daha fazlasını sunuyor. Oyun Blizzard’ın başarılı oyununa birazcık benzemesine rağmen iki şeritli sistem, rünler, kehanetler ve destek kartları gibi kendine has bazı özellikler barındırıyor.

Ayrıca Bethesda’nın Twitch.tv ile yaptığı anlaşma sonucu Bethesda ve Twitch hesaplarını birbirine bağlayan kullanıcılar, The Elder Scrolls: Legends canlı videolarını izleyerek veya bizzat yayın yaparak oyun içi rastgele eşyalar elde edebilecekler.

Eleştirmenlerden olumlu yanıtlar alan TES: Legends, Hearthstone kadar başarılı olur mu bilinmez, ancak oyunu hala oynamadıysanız ücretsiz olarak yayınlanan bu oyuna bir şans vermeniz gerektiğini düşünüyoruz.