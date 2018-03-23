The Elder Scrolls Online, Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Dünyanın en ünlü MMORPG oyunlarından The Elder Scrolls, Steam üzerinde 5 günlüğüne ücretsiz oldu.

Dünyanın en ünlü MMORPG oyunları arasında yer alan The Elder Scrolls Online, hafta sonunuzu neşelendirecek bir haberle geldi. Kısa süreliğine ücretsiz olan oyun, 5 gün boyunca oyunu denemenize olanak tanıyacak. 28 Mart’a kadar devam edecek ücretsiz hafta sonu kampanyası başladı. Normal FPS oyunlarının aksine 2 günlük deneme için yetersiz olan MMORPG türü, bu yüzden daha uzun günler ücretsiz deneme imkanı tanıyor.

Bu özel hafta sonu ile birlikte yeni bir genişleme paketi çıkaracağını da duyuran Zenimax, High Elves’in evi Summerset Adası’nı oyuna getiriyor. Haziran ayında yayınlanacak yeni genişleme paketi, ilk çıktığında büyük yankı uyandıran oyunu yeniden alevlendirmeyi amaçlıyor.

Normalde Steam üzerinde ücretsiz hafta sonu kampanyasına başlayan F1 2015’in Humble Bundle üzerinde de ücretsiz olduğunu duyurmuştuk. Bugün yayınlanan The Elder Scrolls Online, Humble Bundle kampanyalarının aksine 5 gün sonra ödeme yapmanızı isteyecek. Hazır Cuma günü gelmişken hafta sonu yeni bir oyuna başlayıp test etmek istiyorsanız, dünyanın en başarılı MMORPG’lerinden birine şans verebilirsiniz.

ESO’ın 5 Günlük Sürümünü Nasıl İndiririm

Oyun, Steam üzerinde olduğu için son derece basit birkaç adımla oyunu indirmeye başlayabilirsiniz.

Öncelikle oyunun Steam linkine gidebilirsiniz. Linke buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz, ancak platform üzerinden “The Elder Scrolls Online” yazmanız daha yararlı olacaktır.

tıklayarak ulaşabilirsiniz, ancak platform üzerinden “The Elder Scrolls Online” yazmanız daha yararlı olacaktır. Yüzde 33 indirimle 93,80 TL’den satılan oyuna giriniz.

Girdiğiniz sayfanın alt kısımlarında “The Elder Scrolls Online Oynayın” kutucuğunda yer alan “Oyunu Oyna” butonuna tıklayınız.

Oyun indirilmeye başladı.

Burada önemli bir not aktarmak istiyorum. Eğer internetiniz hızlı değilse, oyunu yalnızca satın almak için test ediyorsanız indirmenizi öneririm. 67.8 GB’lık devasa bir indirme boyutuna sahip oyun, 5 günlük bir deneyim için biraz fazla.