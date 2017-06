The Evil Within 2 Sızdırıldı!

Bethesda'nın efsane korku oyunu geri dönüyor.

E3 2017 geldi çattı ve oyun sektöründe, yıl içinde söylenti şeklinde konuşulan çoğu şey de yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yeni Evil Within oyunu da 'gün yüzüne çıkmaya' hazırlanan bu şeylerden biri.

Bir süredir geleceği konuşulan oyuna dair bu zamana kadar 'sızıntı' olarak adlandırabileceğimiz bir gelişme mevcut değildi. Sadece oyunun geleceği yönünde bir söylenti bulunuyordu. Fakar Bethesda'nın E3 2017 etkinliğinden sadece bir gün önce, The Evil Within 2'ye dair önemli bir gelişme de yaşandı.

Reddit'te ortaya çıkan duruma göre, ya Bethesda ya da Bethesda'nın reklamlarından sorumlu firma, The Evil Within 2 reklamları konusunda biraz erken davranmış diyebiliriz. Bethesda'nın E3 etkinliği yarın, fakat şimdiden Reddit'teki reklamlarda "Bethesda, kabusunuzu geri getiriyor. Nasıl hayatta kalacaksınız?", "Hayatta kalmaya çalışılan korku oyun üstadı Shinji Mikami, The Evil Within 2 ile dönüyor" gibi ifadeler bulunmakta.

Mikami'nin stüdyosu Tango Gameworks tarafından 2014 yılının Ekim ayında piyasaya çıkan The Evil Within, korku ve hayatta kalma türündeki oyunları sevenlerden tam not almayı başarmış ve oyun sektöründe kendine sağlam bir yer edinmişti.

Bakalım yarın, kendi E3 etkinliğinde Bethesda, yeni oyun ile alakalı neler paylaşacak?