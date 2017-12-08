The Game Awards 2017'ye Damgasını Vuran 10 Oyun Fragmanı!

The Game Awards 2017'de pek çok yeni oyunun duyurusu yapıldı. Bunlar dışında gecede yayınlanan 10 büyük fragmanı sizler için listeledik.

Dünyanın en prestijli oyun ödüllerinin dağıtıldığı “The Game Awards” dün geceye damgasını vurdu. The Legend of Zelda’nın en iyi oyun ödülünü kazandığı gecede, birbirinden güzel fragmanlar yayınlandı. Bugün sizlere The Game Awards’da yayınlanan 10 büyük oyunun fragmanını paylaşacağız. Ayrı ayrı bir yerlerden bakmak yerine, tek bir bütün halinde tüm fragmanları bu haberimizde bulabilirsiniz.

Fortnite Battle Royale

PUBG’nin en büyük rakibi konumunda yer alan Fortnite Battle Royale, 50 kişiye karşı 50 kişinin mücadele edeceği destansı bir mod geleceğini duyurdu. Epic, bu modun sınırlı bir süre için kullanılacağını söylüyor. Yine de dönem dönem bu tarz etkinlikler karşımıza çıkacaktır.

In The Valley of Gods

Firewatch stüdyosu Campo Santo tarafından geliştirilen oyun, hikaye odaklı son derece güzel bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Mısır'da geçecek hikayenin son derece güzel grafiklerle süslendiğini görüyorum. Oyun çıktığında kaçırmadan alacak kişilerden birisi ben olacağım.

PUBG’ye Yeni Çöl Haritası

PUBG oyuncuları çok uzun sürelerden beri yeni bir harita bekliyorlar. The Game Award 2017 ise oyuncuların bu beklentisini giderecek bir fragmana ev sahipliği yaptı. Fragmanda yeni çöl haritası görüntülendi.

Death Stranding

Gecenin en ilgi çeken oyunu bu oldu diyebilirim. Hideo Kojima’nın ellerinden çıkarak büyük beklenti toplayan Death Stranding, yayınlanan yeni fragmanı ile yine beklentilerimizi tavan yaptırdı. Her fragmanda başka bir yerden kafamızı bulandıran Kojima, yayınladığı fragmanlarda bu kadar çok şey verip ne olduğu göstermeyen sayılı insanlardan birisi.

A Way Out

Diğer oyunların aksine iki kişi oynamak zorunda olduğunuz A Way Out, farklı tarzı ile oyuncuların ilgisini çekiyor. Hikaye üzerine geliştirilmiş oyun, hikaye mekanikleri ile dikkat çekiyor. Oyunun en önemli yanı, iki karakterin iki kişi tarafından kontrol edilebilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Vacation Simulator

VR oyunu arıyorsanız, bu iş simülatörüne hazır olmanızı öneriyorum. Oculus Rift, PlayStation VR ve HTC Vive’e gelecek simülasyon oyunu, hoş vakit geçirmek için güzel bir tercih olacak gibi duruyor.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Expansion Pass

Nintendo, sayesinde iyi ekmekler yediği serisi Zelda’nın son oyununa yeni bir genişleme paketi çıkartıyor. Yeni genişleme paketi, bu senenin başlarında çıkan oyunun muhteşem ününü devam ettirecek gibi duruyor.

Soulcalibur VI

Tartışmalı dövüş oyunu Soulcalibur, serinin 6. oyunu ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyun hakkında henüz pek bilgi yok, ancak oyunun PS4, Xbox One ve PC için çıkacağı biliniyor.

World War Z

Zombi oyunlarını yetersiz buluyorsanız, filminin ardından şimdi de oyunu ile karşımıza çıkan World War Z’nin oyunu sizin için güzel bir seçenek olacaktır. Oyunda bol bol zombi öldüreceksiniz.

Bayonetta 3

Platinum Games, çok beğeni toplayan Bayonetta serisinin 3. oyununu Nintendo Switch’e getireceğini doğrulamıştı. Bugün de oyun için bir fragman yayınlandı. Hem orijinal Bayonetta’ların hem de yenisinin Nintendo Switch’e gelecek olması, konsolun yeni sağlam bir seri edindiğini bizlere gösteriyor.