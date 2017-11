The Game Awards'da "En İyi" olmak için yarışacak 102 oyun açıklandı. En iyiler, sizlerin oyları ile seçilecek.

Dünyanın en prestijli oyun ödülleri arasında yer alan “The Game Awards” bu sene de sahiplerini bulmayı bekliyor. Her sene dağıttığı ödüllerle oyun dünyasının şekillenmesinde büyük bir etki yaratan kurum, bu senenin adaylarını açıkladı. The Game Awards ödüllerine aday olarak gösterilen 102 oyun birbirleri arasında yarışacak. 7 Aralık Perşembe günü canlı yayınla açıklanacak kazananlar arasında birden farklı ödülde yarışacak oyunlar bulunuyor.

The Game Arards’da en iyi oyunu seçmek istiyorsanız, buraya tıklayarak ödül kullanılan sayfaya gidebilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu sene de en prestijli ödüllerden birisi olan “Yılın Oyunu” ödülü için 5 farklı oyun yarışıyor. Bu 5 oyundan ikisinin Nintendo’nun elinden çıkması dikkat çekerken, PC’yi adeta kasıp kavuran PlayerUnknown’s BattleGrounds’ı da bu listede görmek hoş bir detay oldu. Bu oyun dışında PS4’e özel 2017’nin başlarında çıkış yapan Horizon Zero Dawn da “Yılın Oyunu” adayları arasında yer alıyor.

Yılın Oyunu adayları

The Legends of Zelda: Breath of the Wild

Super Mario Odyssey

PlayerUnknown’s Battlegrounds

Persona 5

Horizon Zero Dawn

Yılın Oyunu adayları dışında yine çok farklı alanlarda pek çok listede oyun bulunuyor. Benim dikkatimi çeken bir başka liste, “Yılın En İyi Mobil Oyunu” oldu. Bu alanda da 5 tane oyun yarışıyor. Bunlar:

Yılın En İyi Mobil Oyun Adayları

Fire Emblem Heroes

Super Mario Run

Old Man’s Journey

Monument Valley 2

Hidden Folks

Bu oyunlar dışında sizlere ileteceğimiz son liste “En Çok Beklenen Oyunlar” oldu. Bu listeye göre önümüzdeki sene Sony’den sağlam bir atak göreceğiz gibi duruyor.

En Çok Beklenen Oyunlar

The Last of Us Part II

Red Dead Redemption II

Monster Hunter: World

Marvel’s Spider-Man

God of War

Eğer bu oyunları oylamak istiyorsanız buraya tıklayarak The Game Awards’ın resmi oylama sayfasına ulaşabilirsiniz. Peki, sizce “Yılın Oyunu” ödülünü hak eden oyun hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum.