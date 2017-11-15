Dünyanın en prestijli oyun ödülleri arasında yer alan “The Game Awards” bu sene de sahiplerini bulmayı bekliyor. Her sene dağıttığı ödüllerle oyun dünyasının şekillenmesinde büyük bir etki yaratan kurum, bu senenin adaylarını açıkladı. The Game Awards ödüllerine aday olarak gösterilen 102 oyun birbirleri arasında yarışacak. 7 Aralık Perşembe günü canlı yayınla açıklanacak kazananlar arasında birden farklı ödülde yarışacak oyunlar bulunuyor.
The Game Arards’da en iyi oyunu seçmek istiyorsanız, buraya tıklayarak ödül kullanılan sayfaya gidebilirsiniz. Her yıl olduğu gibi bu sene de en prestijli ödüllerden birisi olan “Yılın Oyunu” ödülü için 5 farklı oyun yarışıyor. Bu 5 oyundan ikisinin Nintendo’nun elinden çıkması dikkat çekerken, PC’yi adeta kasıp kavuran PlayerUnknown’s BattleGrounds’ı da bu listede görmek hoş bir detay oldu. Bu oyun dışında PS4’e özel 2017’nin başlarında çıkış yapan Horizon Zero Dawn da “Yılın Oyunu” adayları arasında yer alıyor.
Yılın Oyunu adayları
- The Legends of Zelda: Breath of the Wild
- Super Mario Odyssey
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Persona 5
- Horizon Zero Dawn
Yılın Oyunu adayları dışında yine çok farklı alanlarda pek çok listede oyun bulunuyor. Benim dikkatimi çeken bir başka liste, “Yılın En İyi Mobil Oyunu” oldu. Bu alanda da 5 tane oyun yarışıyor. Bunlar:
Yılın En İyi Mobil Oyun Adayları
- Fire Emblem Heroes
- Super Mario Run
- Old Man’s Journey
- Monument Valley 2
- Hidden Folks
Bu oyunlar dışında sizlere ileteceğimiz son liste “En Çok Beklenen Oyunlar” oldu. Bu listeye göre önümüzdeki sene Sony’den sağlam bir atak göreceğiz gibi duruyor.
En Çok Beklenen Oyunlar
- The Last of Us Part II
- Red Dead Redemption II
- Monster Hunter: World
- Marvel’s Spider-Man
- God of War
Eğer bu oyunları oylamak istiyorsanız buraya tıklayarak The Game Awards’ın resmi oylama sayfasına ulaşabilirsiniz. Peki, sizce “Yılın Oyunu” ödülünü hak eden oyun hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum.