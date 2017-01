The Guardian, Samsung Galaxy S8'in Sahip Olacağı Özellikleri Tek Tek Açıkladı!

The Guardian, Samsung Galaxy S8 ile ilgili oldukça detaylı sızıntı bilgiler yayınladı. Bu bilgiler, telefonla ilgili birçok önemli detayı gözler önüne seriyor.

The Guardian, Samsung Galaxy S8 ile ilgili şimdiye kadarki en detaylı sızıntı bilgileri paylaştı. Ancak şimdiye kadar telefonun özellikleriyle ilgili o kadar çok iddia ortaya atıldı ki, bunların içinden çıkmak tabir-i caizse tam bir havuz problemine dönüşüyor. Ancak şimdiye kadar paylaşılan sızıntı bilgiler arasında, The Guardian’ın paylaştığı bu detaylı bilgilerin doğru olma ihtimali en yüksek olan bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi The Guardian’ın paylaştığı bilgilere sırasıyla göz atalım.