The Guardian, Samsung Galaxy S8'in Sahip Olacağı Özellikleri Tek Tek Açıkladı!

The Guardian, Samsung Galaxy S8 ile ilgili şimdiye kadarki en detaylı sızıntı bilgileri paylaştı. Ancak şimdiye kadar telefonun özellikleriyle ilgili o kadar çok iddia ortaya atıldı ki, bunların içinden çıkmak tabir-i caizse tam bir havuz problemine dönüşüyor. Ancak şimdiye kadar paylaşılan sızıntı bilgiler arasında, The Guardian’ın paylaştığı bu detaylı bilgilerin doğru olma ihtimali en yüksek olan bilgiler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi The Guardian’ın paylaştığı bilgilere sırasıyla göz atalım.
- Telefonun 21 Nisan’da satışa çıkacağı iddia ediliyor. Ancak The Guardian, İngiltere merkezli olduğu için bu tarih sadece İngiltere’yi kapsıyor olabilir.
- Ekran boyutu 5-6 inç arasında olacak.
- Kulaklık girişi mevcut.
- Ekran kavisli ve ekran-gövde oranı neredeyse mümkün olan en üst seviyede.
- Parmak izi tarayıcısı arka tarafta.
- İris tarayıcı bulunuyor.
- Dahili depolama alanı 64 GB’tan başlıyor ve microSD kart desteği sunuluyor.
- USB-C girişine sahip.
- Telefonla birlikte yeni bir Gear VR ve Gear 360’ın da çıkış yapacağı söyleniyor.
- Telefonun kamerasında çok az geliştirmenin yapıldığı ve Samsung Galaxy S7’nin kamerasına çok yakın bir kameraya sahip olacağı belirtiliyor.
- İşlemciye dair henüz bir bilgi olmasa da The Guardian, Qualcomm Snapdragon 835 olacağını tahmin ediyor.
- Telefonu, DeX adlı bir Android işletim ortamına dönüştüren bir yazılım ve dokun da kullanıma sunulacağı iddia ediliyor. (Microsoft’un Continuum’una benzer bir sistem)
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