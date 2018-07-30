The Incredibles 2'den Müthiş Gişe Başarısı

Uzunca süredir beklenen ve büyük ilgiyle karşılaşan The Incredibles (İnanılmaz Aile) serisinin yeni filmi mükemmel bir gişe başarısı elde etti.

İlk olarak 2004 yılında izleyiciyle buluşan ve Pixar'ın en sevilen animasyonlarından biri olmayı başaran Incedibles, serinin ikinci filmiyle de gişeyi sarstı. Gelen box office rakamlarına göre film, 1 milyar dolar hasılatı aşmak üzere.

Gelen resmi rakamlar, filmin A.B.D'de 424 milyon, dünya çapında ise 997 milyon dolar gişe hasılatı elde ettiğini gösteriyor. Peki, bu başarının sebebi ne? Öncelikle film gerçekten güzel. Ayrıca tam 14 yıllık hasretten sonra ikinci filmin gelmesi, ilk filmin fanlarını da kendine çekmesini sağladı. Buna günümüzde süper kahramanların deli gibi iş yaptığını da eklersek, başarının gelmesi kaçınılmaz oldu.

Filmin Japonya ve İspanya gibi bazı bölgelerde halen vizyona girmediği düşünülürse film, bundan sonra da para basmaya devam edecek. Eğer henüz fragmanını izlemediyseniz hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.