İstanbul’da Geçen Muhteşem Bir 'Yerli Yapım FPS' Oyunu: The Last One

Yerli yapım oyunlara bir yeni halka daha ekleniyor. Muhteşem grafikleri ve ilginç konusu ile dikkat çeken The Last One, Steam Greenlight’ta desteklerinizi bekliyor!

Son dönemlerde artan Türk oyunculuğunun en güzel yanı yerli yapım oyunlarda hem sayısal olarak hem de kalite olarak artış olarak gösterebiliriz. Bu içeriğimizin konusu ise yine bir yerli yapım olan The Last One.

The Last One, konu ve mekan olarak oldukça güzel. Çünkü İstanbul’da geçiyor ve hayali bir 2023 yılında İstanbul’un bilimsel bir deney sonrası harap olmasını konu alıyor. Deneyin ve neden böyle bir sonuç olduğu bilinmeyen oyunda Will Smith’in oynadığı Ben Efsaneyim’i (I’m Legend) andıran bir konusuyla dikkat çekiyor.

İstanbul’da herkesin ölüp ya da kaybolup tek kaldığını düşünen bir karakteri canlandırdığımız oyunda kendimize “Sonuncu”, yani “The Last One” takma adını takıyoruz. Hikaye modunda “Acaba İstanbul’da başka yaşayan insan kaldı mı?” düşüncesiyle arama yapacağımız oyunda, karşımıza bu deneyden etkilenmiş çeşitli ve oldukça zorlayıcı zombiler de çıkacak.

Çoklu oyuncu olarak 3 farklı modu bulunan bu yerli yapımda ordu ve isyancı savaşını konu alacak klasik çoklu oyunculu, CoD’daki zombi modlarına benzer dalga dalga zombilerin geleceği dalga modu ve co-op moduyla birlikte gelecek olan yapım, grafik kalitesi olarak da 4K’ya kadar destek veriyor.

İstanbul’u titizlikle işlediklerini belirten bu genç ekipten kurulu Phoenix Game And Publisher Studio yapımı olan The Last One, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Vezneciler, Fatih ve Taksim igibi İstanbul’un en popüler mekanlarının yanı sıra Türklerin anlayabileceği ve easter egg diyebileceğimiz Erdal Bakkal, Faruk Eczanesi ve birçok komik detay ve göndermelere de ev sahipliği yapacak.

Şu anda Steam Greenlight’ta desteğinizi bekleyen The Last One’a buradaki bağlantıdan Evet oyu vererek Steam’de satışa çıkmasına yardımcı olabilirsiniz. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Portekizce, İtalyanca ve Rusça dil seçenekleri ile global bir yapım olmaya çalışacak olan The Last One’ı buradaki Faebook sayfasından da takip edebilirsiniz.