Kaliforniya’daki Sahili Kaplayan Dev Bulut Kümesi

ABD Kaliforniya’daki ünlü Santa Cruz kentinde bulunan plajda aniden beliren dev bulut kümesi, şahit olan kişilerin korkuya kapılmalarına sebep oldu.

The Mist filmini izleyenler bilirler; bir süpermarketin içindeki insanlar kendilerini birden dev sis kümesinin içerisinde bulurlar ve konu bu şekilde alıp başını gider -çok da güzel filmdir, izlemeyenlere tavsiye ederim-. Kaliforniya’da yaşanan olay ise filmdeki sahneden pek de farksız değil, hatta daha da ürkütücü olduğunu söyleyebilirim.

Santa Cruz kentindeki plajda denize girip güneşlenen insanlar, birden kendilerine doğru hızla bir bulut kümesinin yaklaştığını görürler. Bu olayı videoda çekerek kaydeden kişi şunları söyledi: ‘Dev bulut kümesinin ortaya çıkmasının ardından oluşan şiddetli rüzgar, şemsiyelerin uçup gitmesine sebep oldu. Yüzüm kumla kaplandı, insanlar da plajı hemen terk etmek için koşuşturmaya başladılar. Bulut üzerimizden birkaç dakika boyunca geçti, sonra yeniden güneş çıktı.’

Bahsettiğimiz görüntülere ait videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.