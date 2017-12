The New Mutants’ın Korku Temalı İlk Posteri Yayınlandı

21st Century Fox’un 13 Nisan’da çıkacak yeni filmi The New Mutants, Logan filminin büründüğü sert havayı devam ettirecek. Proje, daha çok korku temasına odaklanıyor.

Geçtiğimiz aylarda fragmanı yayınlanan ve bir süper kahraman filminden ziyade korku filmi olduğunu gördüğümüz The New Mutants için yeni bir poster yayınlandı. Zaten fragmandan çok net bir şekilde aldığımız korku temasını, yayınlanan yeni posterle birlikte teyit etmiş olduk. X-Men serisine ait bir proje olacak The New Mutants, farklı tarzıyla büyük merak uyandırdı.

13 Nisan’de izleyicilerinin karşısına çıkacak The New Mutants, bir hastanede tutulan genç mutantları konu alıyor. Game of Thrones’un Arya’sı Maisie Williams gibi oyuncuların yer aldığı film, Marvel’dan pek alışık olmadığımız bir tür olan korku temasını karşımıza çıkartıyor.

Kısa süre önce Disney’in 21st Century Fox’un televizyon ve film prodüksiyonlarını satın almak için bir anlaşma yaptığı biliniyor. Bu haber, Fox’un elinde bulunan X-Men ve The New Mutants gibi Marvel serilerinin Disney’in eline geçeceği anlamına geliyor. Eğer bu olay resmi olarak gerçekleşirse, yakın gelecekte Galaksinin Korucuları ile X-Men karakterlerini yan yana görmeye başlayabiliriz.

Aynı Yıldızın Altında gibi filmlerle adından söz ettiren Josh Boone tarafından yönetmenliği üstlenilen filmde, Maisie Williams dışında Charlie Heaton, Anya Taylor-Joy, Alice Braga gibi isimler yer alıyor. 13 Nisan 2018’de vizyona girecek ABD yapımı film hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar edeceğiz.