'The Predator' +18 Yaş Şartıyla Tekrar Dönüyor!

Kült gerilim-aksiyon-bilim kurgu filmi The Predator, 2018 yılında sadece 18 yaş ve üstündekiler için gösterime girecek.

Baş rolünde Adrien Brody'nin bulunduğu ve Topher Grace, Alice Braga, Walton Goggins, Laurence Fishburne, Danny Trejo, Mahershala Ali, Oleg Taktarov ve Louis Ozawa Changchien gibi popüler oyuncuların kadroda kendilerine yer buldukları 2010 yapımı Predators, bu tip filmler için düşük sayılabilecek 40 milyon dolar bütçesine rağmen 150 milyon dolar civarında gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı. Yapım eleştirmenden olumlu puanlar topladı lakin ilk filmin bazı özelliklerinden uzaktı.

Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Olivia Munn ve Keegan-Michael Key'den oluşan kadro

Shane Black'in yönetmenlik koltuğunda oturacağı yeni Predator ise 1987 yapımı atasının köklerine dönüyor. Shane Black, Twitter hesabı üzerinden yenilenmiş kadroyu tanıttı ve PG-13 sınıflandırmasına değil, 1987 yapımı aslı gibi R(+18) sınıflandırmasına sahip olacağını vurguladı. Shane Black, PG-13 sınıflandırmasını Predator efsanesi için uygun görmüyor ve bizce çok da haklı.

Filmin kadrosunda Sterling K. Brown, Trevante Rhodes, Boyd Holbrook, Jacob Tremblay, Olivia Munn ve Keegan-Michael Key gibi oyuncular yer alıyor. Söylentilerin aksine Arnold'ın dönüşü söz konusu değil.

Yapım, 9 Şubat 2018'de dünya çapında gösterime girecek.