The Simpsons'ın 27 Yıllık Bestecisi Diziden Kovuldu!

27 yıldır The Simpsons adlı yetişkin aile komedisi çizgi filmin bölümlerindeki besteler üzerine çalışan Alf Clausen'in dün diziden kovulduğu iddia edilmişti. Clausen bugün iddiaları Twitter hesabı üzerinden doğruladı.

17 Aralık 1989'da başlayan The Simpsons dizisini izleyenler, izlememişse bile adını duyanlar elbette vardır. Dizinin 90-91 yılları arasındaki sezonunda kadroya dahil olan ve yetişkin aile komedisi çizgi filminin bugüne kadar dizi içerisindeki bestelerini yapan Alf Clausen'in kim olduğunu bilen sayısı ise azdır. Diziye en iyi beste dalında 2 Emmy ödülü ve 21 adaylık kazandıran 27 yıllık bestecisi Alf Clausen'in kovulduğu iddaları, dizinin ağır hayranlarını çok kızdırmıştı.

Ancak bugün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Clausen, diziden kovulduğu haberlerini resmen doğruladı. The Simpsons iyi bir aile komedisi olmasının bir kısmını da zekice yazılan ve bestelenen müziklerine borçlu olduğu kesin. Bu anlamda her hafta dizinin yaratıcısı Matt Groening'in isteklerine göre müzik yapmak için 27 sezondur yaklaşık 35 kişilik bir orkestrayla besteler yapan Alf Clausen'in son çalıştığı bölüm, geçtiğimiz Mayıs ayında yayınlanan 28. sezonun finaliydi.

Alf Clausen'in diziden çıkışı diziyi nasıl etkiler bilinmez, ancak biz kendisinin bestelerinin diziye çok şeyler kattığını düşünüyoruz. O yüzden de sizin için Alf Clausen'in dizideki bestelerinden en iyi 4'ünü sıraladık. Bu liste fazla objektif değil, ancak yıllar içerisinde dizinin sağlam takipçilerinin de genelde çok sevdiği müziklerin bir derlemesi.

We Do (The Stonecutters' Song)

See My Vest

Planet Of The Apes Musical- Stop The Planet Of The Apes I Want To Get Off

We Put The Spring in The Springfield

Bizim seçtiğimiz 4 beste bu. Peki ya 28 sezonluk "The Simpsons" tarihinde sizin beğendiğiniz bölüm müzikleri neler?