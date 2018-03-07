Ücretsiz olarak yayınlanıp oyun içi para yöntemi ile gelir elde eden The Sims Mobile’ı para harcamadan da geliştirmek mümkün.

EA ve Maxis’in kısa süre önce mobil platforma sunulan oyunu The Sims Mobile, ücretsiz olarak sunulması ve oyunun eğlenceli yanlarını barındırmasıyla kısa sürede benimsendi. İlk başta belirli ülkelerde yayınlanıp bir nevi son beta testine sokulan oyun, sonunda tüm beklentileri karşılayarak tüm ülkelerde App Store ve Google Play üzerinden yayınlandı. Oyunda bir yerlere gelmek için oyun içi para sistemi sunan EA, her ne kadar parayla ilerlenen bir oyun yapmış gibi gözükse de, mümkün olduğunda az para harcayarak da Sim’lerinizi geliştirmenize olanak tanıyor. Bugün sizlere oyuna başladığınızda çok işinize yarayacak birkaç ipucundan bahsedeceğim. Bu arada hala oyunu indirmediyseniz, hemen aşağıdaki linklerden Android ve iOS sürümlerine ulaşabilirsiniz.

Sim’lerinizle Her Zaman Bir Şeyler Yapın

Oyuna başlarken size verilecek en iyi ipucu budur. Sims dünyasında bir şeyler yapacak şeyleri sürekli bulursunuz. Farklı etkinlikler ve işleri üstlenip bunları doğru bir şekilde yerine getiren Sim’leriniz, bunları yaparken enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bunun için de duş almak, kestirmek gibi eylemleri yerine getirebilirsiniz.

Tüm Faaliyetlerden Yararlanın

Sim’lerinize bir şeyler öğretmek her zaman çok zevkli olmuştur. Oyuna girip etkinliklere katıldıkça Sim’inizin aynı anda yapabileceği daha fazla kariyer ve görevin kilidini açabilirsiniz. Tüm bu özellikler kendi yarattığınız karakterle uyum içinde çalışabilir. Bir karakter için belirlediğiniz özelliklere göre yapacağınız şeyler farklılık gösterebilir.

İyi Zamanlayıcı Yönetiminden Faydalanın

Para harcamadan Sims Mobile’dan en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, zamanlamayı iyi kurmanız gerekiyor. Sim’leriniz için etkinlikler belirlemek ve zamanlayıcılarla onları izlemek, yeri geldiğinde etkinliği bitirip daha farklı zamanlayıcılar ayarlamak, karakterinizi daha kontrollü geliştirmenize olanak tanır.

Daima Videoları İzleyin

Bu durum canınızı sıkabilir, ancak oyunda gelişmek için en önemli konulardan birisi. Diğer mobil oyunlarda olduğu gibi Sims Mobile’de de sizin için sunulan reklam videolarını izlemeniz gerekebilir. Bu videolar sonucunda daha fazla oyun içi para kazanarak, yapacağınız şeylerin sayısını da artırabilirsiniz.

Moda İlgisi Dikkatinizi Dağıtmasın

Sims Mobile’de moda, en etkisiz konulardan birisidir. Saç stilleri, makyaj gibi pek çok özelleştirme yeteneği, karakterinize yapılan yüzeysel çalışmadan ibaret. Üstelik bunun için hem normal oyun içi para, hem de gerçek para ile satılan oyun içi paranızı kaybedebiliyorsunuz.

Dava Fazla Sim Yuvası İçin Premium Para Birimi Biriktirin

Oyunda gerçek parayla alınabilen Sim yuvaları için kazandığınız premium paraları biriktirmeniz gerekiyor. Oyunda her sim yuvası, kazancınızı iki katına kadar çıkarabilir. Bu yüzden reklamlardan elde edilen premium paraları moda tarzı şeylere harcamak yerine Sim yuvası satın almak için kullanabilirsiniz.