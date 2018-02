The Surge 2, 2019 Yılı İçin Duyuruldu

Yapılan duyuru ile 2017 yılının değeri pek de bilinmeyen oyunlarından olan The Surge'ün devam oyununa sahip olacağı kesinleşti.

Deck13 tarafından geliştirilen ve Dark Souls mekaniklerini farklı bir dövüş sistemiyle harmanlayarak Souls-tarzı denilen oyunları sevenlerin ilgisini çeken, buna karşın hikayesinin biraz noksan kalmasıyla çok çok iyi bir oyun olma şansını yitiren The Surge, yıl sonunda gelen DLC ile sevenlerine keyifli anlar yaşatmayı başarmıştı.

Gün itibarı ile Deck13 cephesinden gelen duyuruya göre, 2019 yılı içerisinde The Surge 2 bizlerle birlikte olacak. Duyuruda paylaşılan bilgilere göre, The Surge 2 yıkımın hüküm sürdüğü bambaşka bir çevrede geçecek ve ilk oyundaki mekanikleri geliştirerek daha iyi bir hale getirmeye çalışacak. Metacritic'te kullanıcılar tarafından 7.1, inceleme yazarları tarafından 7.3 ortalamayla ortalama üstü diyebileceğimiz notlar alan The Surge çıtayı biraz daha yukarı taşımaya çalışacak.

2019 yılının ikinci çeyreğinde PS4, Xbox One ve PC oyuncularının beğenisini kazanmaya çalışacak olan The Surge 2, umuyoruz ilk oyundaki hatalarından ders alarak çok daha iyi bir oyun olarak karşımıza çıkacaktır.