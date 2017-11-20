ABD, Yeni Hayalet Uçakları İçin Star Wars'tan İlham Aldı!

Times'da yer alan habere göre Birleşik Devletler, hayalet uçak teknolojisinde Rusya'yı geçmek için Star Wars filmindeki hava taşıtlarından ilham alıyor.

Birleşik Krallık'ın önde gelen gazetelerinden biri olan Times, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) radara yakalanmayan hayalet uçaklar için Star Wars filmindeki uçaklardan ilham aldığını yazdı.

Habere göre Pentagon, yeni hayalet uçakların tasarımı ve üretimi için havacılık alanındaki mevcut en iyi mühendislerini bu projede bir araya getirdi. Birleşik Devletler yeni ‘yarasa’ uçakları ile F-117 Nighthawk ve F-22 Raptor savaş uçaklarını daha ileri bir seviyeye taşımayı hedefliyor.

Rusya, hayalet uçak teknolojisinde açık ara dünya lideri konumunda. ABD, yeni uçakları ile bu alanda da lider konuma yerleşmek istiyor. Birleşik Devletlere bu liderlik, uçak başına 550 milyon dolara patlayacak.

Yeni yarasa tipindeki ‘hayalet’ uçakların 2030’lu yılların ortalarında Pentagon’un emrine sunulacağı tahmin ediliyor. Pentagon yeni nesil uçaklardan 100 adet istiyor, bu nedenle sadece 2019 yılına kadar tesislerde 5 binin üzerinde personel görev yapacak.