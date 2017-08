The Walking Dead'den Pokemon GO Benzeri Bir Oyun Geliyor!

The Walking Dead, tıpkı Pokemon GO mantığıyla çalışacak olan yeni oyununu Android ve iOS için çıkaracak.

Pokemon GO ilk olarak tanıtıldığında tüm dünyanın peşinden koştuğu bir oyun haline gelmişti. Çünkü oldukça farklıydı ve bir nevi gerçek zamanlı bir oyundu. Fakat sonrasında yeterli destek sağlanmadığından veya sağlanamadığından birçok kullanıcı oyunu bıraktı. Bunun en büyük nedeniyse insanların artık bu oyundan soğumuş olmalarıydı. Ancak gerçek potansiyeli gören Next Games, Pokemon GO ile aynı mantıkta çalışan bir The Walking Dead oyunu ile karşımıza çıkacak.

Konuma dayalı çalışacak oyun, bir nevi artırılmış gerçekliği kullanacak. Önceden Pokemon yakarlarken kameranın kullanıldığı gibi The Walking Dead'in oyununda da yine kameradan yararlanacağız ve bu yolla zombileri alt edeceğiz. Üstelik oyunda kesinlikle yalnız değiliz ve AMC'nin dizisinde olduğu gibi Rick Grimes, Daryl Dixon ve Michonne gibi karakterlerle birlikte savaşacağız.

Ayrıca yeni The Walking Dead oyununda muhtemelen yardıma ihtiyacı olan insanları da zombileri öldürerek kurtaracağız. Aslında yeni çıkacak TWD oyunlarının daha çok öyküye dayalı olması beklenirken böyle bir hamle hayranlarını şaşırtsa da oldukça sevindirdiği ortada.

Pokemon GO zaten halihazırda böyle bir oyunun potansiyelini tüm dünyaya gösterdi. Üstelik Next Games'in oyunu bu potansiyeli bir adım daha ileri taşayacak gibi duruyor. Çünkü Pokemon GO'dan birçok insanın sıkılmasındaki yegane neden, her zaman aynı şeylerin olmasıydı. Ancak bu oyunda biraz daha aksiyon olacak gibi duruyor.

Yakın zamanda Google Play'e ve App Store'a gelecek olan oyunun sonu umuyoruz ki Pokemon GO gibi olmaz. Yine de ne olursa olsun şans verilmeyi kesinlikle hak eden bir oyun geliyor. Ayrıca oyunun fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.