The Walking Dead Kısa Bir Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Dünyaca ünlü dizi serisi olan The Walking Dead'in ilk sezonu konu alınarak Telltale Games tarafından yapılan hikayeye dayalı oyun 9 Eylül tarihine kadar ücretsiz oldu.

2012 yılında Steam üzerinden yayınlanan hikaye bazlı oyun, Humble Bundle sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Türkiye'de normal satış fiyatı 39.90TL olan oyuna bir kaç kısa adımda sahip olabilirsiniz. Milyonlarca oyuncusu bulunan oyun hakkında yapılan yorumlar oldukça olumlu. Ayrıca oyunu mobil platformlar üzerinden oynamanız da mümkün. The Walking Dead: Season One  İNDİR The Walking Dead: Season One  İNDİR İLGİLİ HABER The Walking Dead'den Pokemon GO Benzeri Bir Oyun Geliyor! Oyunu bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Humble Bundle Sitesine Gidin Öncelikle buraya tıklayarak Humble Bundle sitesinde yer alan THE WALKING DEAD: SEASON 1 oyun sayfasına gidiyoruz. Oyunu Ücretsiz Sepete Ekleyin E-Posta adresinizi girerek devam edin. Eğer bu adımda hata alırsanız siteye giriş yaparak işlemleri yeniden yapın. Steam Hesabınıza Erişin Karşınıza çıkan "Link Steam Account" butonuna tıklamanız gerekmekte ardından site sizi Steam'e yönlendirecek. Steam Hesap Bilgilerinizi Girin Steam hesap bilgilerinizi yönlendirme sayfasına girerek giriş yapınız. Ardından oyun kütüphanenize eklenecektir. Şu an oynamayacaksanız bile oyun kütüphaneniizde bulunması gereken bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynak : http://comicbook.com/gaming/2017/09/07/snag-telltale-s-the-walking-dead-season-1-for-free-on-pc-right-n/

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