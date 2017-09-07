The Walking Dead Kısa Bir Süreliğine Ücretsiz Oldu!

2012 yılında Steam üzerinden yayınlanan hikaye bazlı oyun, Humble Bundle sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Türkiye'de normal satış fiyatı 39.90TL olan oyuna bir kaç kısa adımda sahip olabilirsiniz. Milyonlarca oyuncusu bulunan oyun hakkında yapılan yorumlar oldukça olumlu. Ayrıca oyunu mobil platformlar üzerinden oynamanız da mümkün.
Oyunu bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
Humble Bundle Sitesine Gidin
Öncelikle buraya tıklayarak Humble Bundle sitesinde yer alan THE WALKING DEAD: SEASON 1 oyun sayfasına gidiyoruz.
Oyunu Ücretsiz Sepete Ekleyin
E-Posta adresinizi girerek devam edin. Eğer bu adımda hata alırsanız siteye giriş yaparak işlemleri yeniden yapın.
Steam Hesabınıza Erişin
Karşınıza çıkan "Link Steam Account" butonuna tıklamanız gerekmekte ardından site sizi Steam'e yönlendirecek.
Steam Hesap Bilgilerinizi Girin
Steam hesap bilgilerinizi yönlendirme sayfasına girerek giriş yapınız. Ardından oyun kütüphanenize eklenecektir. Şu an oynamayacaksanız bile oyun kütüphaneniizde bulunması gereken bir oyun olduğunu söyleyebiliriz.