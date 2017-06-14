The Walking Dead'ten Sanal Gerçeklik Oyunu Geliyor!

Hollywood yapımlarının birçoğunun sanal gerçeklik oyunlarıyla karşılaşmıştık. Bu seferki sanal gerçeklik oyunu ise The Walking Dead cephesinden geliyor.

İzleyiciler ve okuyucular, hem AMC televizyon programında hem de çizgi romanlarda yer alan Rick Grimes'ın hikayesine aşina olsalar ve sevseler de, ilk sanal gerçeklik oyunu, tamamen farklı karakterler üzerine kurulu olacak. Daha sonraki oyunların tanıdık yüzler getirip getirmeyeceği belli değil ancak Skybound Interactive başkanı Dan Murray'a göre Kirkman'ın çizgi romanı, birincil ilham kaynağı olacak. Henüz proje için herhangi bir öngörülebilir tarih bellii olmasa da, 2018 yılında gelmesi bekleniyor. Şirketin yakın zamanda açıklama yapması ve akıllarda sorulara cevap vereceği düşünülüyor.

The Walking Dead: The Telltale Series ile çizgi roman ve televizyon dizisinin, orjinal konuya ve orjinal karakterlere dayanarak, ortaya ne kadar başarılı bir hikaye çıkarabileceğini kanıtlamıştı. Ve oyunların daha derin öykü çizgilerine sokulduğundan, Telltale Serilerinin yeni VR oyunları için ilham kaynağı olabileceğini görüyoruz. Diğer bir tabirle, zombiler arkaplanı oluştururken, asıl olaylar ana karakterler üzerinden gerçekleşecek.

İlk rapor Walking Dead sanal gerçeklik oyununun hangi sistemlerde olacağı konusunda net değil, ancak Playstation VR, Oculus Rift ve HTC Vive muhtemel platformlar gibi görünüyor.