The Witcher 3'de 10. Yıla Özel Tüm Karakterler Birleşti

The Witcher 3'de 10. yıla özel olarak tüm karakterlerin birleştiği bir video yayınlandı. Başarılı oyun serisi bu videoyla Ciri ve Geralt'ı buluşturmuş oldu.

Bazı oyun karakterlerinin bizlerle birlikte yaşlandığını anlayamıyoruz. Zaman o kadar hızlı akıyor ki, daha yeni tanıştığımız karakterlerin bile yıllar önce çıktığını görüyoruz. Benim için bunlardan birisi olan Geralt ve Witcher serisi 10. yıldönümünü kutluyor. Başarılı bir kitaptan uyarlama olarak gördüğümüz The Witcher serisi, tarihler 26 Ekim 2007’yi gösterdiği zaman piyasaya sürülmüş ve kült bir oyun halini almıştı.

CD Projekt Red tarafından geliştirilen oyunun yeni bir videosu paylaşıldı. 10. yıla özel olarak hazırlanan videoda ölen ölmeyen pek çok önemli karakter bulunuyor. The Witcher 3’ü oynayanlar bilirler, oyunun yayınlana son DLC paketinde gelen Toussaint bölgesinde Geralt’ın bir bağ evi bulunuyordu. Burada huzurlu bir hayata başlayan karakterimiz videoda bu evde parti veriyor.

Ciri’nin katılması ile birlikte kadroyu tamamlayan Geralt, oyunlarda yer alan önemli karakterlerin bir araya geldiği özel bir parti veriyor. Bu karakterler içerisinde ölenlerini de görmüş olmamız üzücü olsa da onları bir kez daha görmüş olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum.

The Witcher 3’ün 10. yıl özel videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Buradan belirtelim, oyunda bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyor ve oynamadıysanız kesinlikle bir şans vermenizi öneriyorum.