The Witcher 4 İçin Beklenen Müjde Geldi!

Witcher serisi sevenlere müjde. Daha önce yeni bir Witcher oyunu gelmeyeceğini duyuran CD Project RED, Witcher oyununa karşı yumuşamış gözüküyor. Ellerinde ki projeler bittikten sonra yeni bir oyun gelebilir.

RPG seven oyuncuların yakından tanıyacağı The Witcher serisi, Polonya’lı firma CD Project RED tarafından geliştirilmiş muhteşem bir seriydi. Orijinalinde bir kitap uyarlaması olan oyun serisi Rivia’lı Geralt’ın hikayesini toplamda 3 güzel oyunla anlattı.

Oyunun çıkışının ardından yaklaşık 2 yıl geçmiş olmasına rağmen, gerek oyun boyutunda DLC’ler gerekse de oyunun çağının mekaniklerini en iyi kullanan grafikleri ile unutulmadığını söyleyebilirim. Oyunun grafikleri, bir oyunda görebileceğiniz en iyi grafikler arasında yer alıyor. Ancak Witcher’ı Witcher yapan bu olmadı. Witcher serisi, Witcher 3: Wild Hunt’tan öncede fazlasıyla seviliyordu, bunun sebebi oyunun muhteşem bir hikaye ile çıkmış olmasıydı.

CD Project RED’in bugünkü en son yönetim toplantısında, Witcher serisi ile ilgili yeni kararlar alındı. Rivia’lı Geralt’ın hikayesi kesin olarak bitti ancak Witcher serisi için bu bir son olmayabilir. Geralt’ın hikayesi muhteşem bir üçleme olarak tasarlandı ve bu üçlemeyi en üst noktada bitirmeyi başardı. Yeni bir Geralt hikayesi efsanenin bozulmasını sağlayabilir. Bu yüzden CD Project RED bu riske girmeyecektir.

CD Project RED, bir soru cevap etkinliğinde Witcher ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. Açıklamada, “Bu dünyayı çok seviyoruz. Hayatımızın 15 yılını bu dünyaya adadık ve çok para kazandık. Bu yüzden yeni bir Witcher oyunu yapmayı düşünebiliriz.” dedi.

CD Project RED, yeni bir Witcher oyunu ile muhakkak çıkaracaktır ancak şu an için şirketin farklı bir alana yönelmesi gerekiyor. Ellerinde geliştirme aşamasında olan iki oyun bulunuyor. Bunlardan birisi, Witcher’ın içerisinde gördüğümüz Gwent: The Witcher Card Game iken, diğeri yeni bir AAA oyunu Cyberpunk 2077 olduğunu biliyoruz. Ayrıca şirketin açıklanmayan başka bir AAA oyunu üzerinde çalıştığı açıklandı. Cyberpunk 2077’nin o yayınlanan fragmanı ve müziğinden sonra bekleme listesinde ön sıralara geldiğini söylemem gerekiyor.

Özetlemek gerekirse CD Project RED, yeni bir Witcher oyunu yapmak istiyor ancak şu anda geliştiricilerin bir farklılığa ihtiyacı var. Sonuçta 15 yıl boyunca kılıç kalkan geliştirmişler. Cyberpunk 2077 ile farklı alanlara yönelip tarzlarını genişletmeye çalışacaklar ama gelecekte muhakkak yeni bir Witcher oyunu gelecektir.