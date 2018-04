The Witcher: Enhanced Edition'a Ücret Ödemeden Sahip Olun!

Özellikle son oyunuyla belki de tarihin en iyi oyunlarından biri olan The Witcher serisinin ilk oyununa hiçbir ücret ödemeden bilgisayarınıza nasıl indirebileceğinizi anlatıyoruz.

Yazıya başlamadan önce kişisel bir tavsiye vermeden geçemeyeceğim: Hayatınızda bir kere dahi oyun oynadıysanız ve oyun oynamaktan keyif alıyorsanız The Witcher 3: Wild Hunt'ı ve beraberindeki iki hikaye ek paketini oynamadan kesinlikle bu dünyadaki vadenizi sonlandırmamaya çalışın. Sadece ana hikayesi dahi 100 saati geçen, yan hikayelerin tamamını bitirmek isterseniz hayatınızın tam 200 saatini harcayabileceğiniz efsane ötesi bir oyundur kendisi.

Bu küçük Witcher güzellemesinden sonra The Witcher efsanesinin ilk oyununu nasıl herhangi bir ücret ödemeden oynayabileceğinize geçelim isterseniz. The Witcher 3'ü oynayanlar, oyunun içerisinde uzun süreler geçirebileceğiniz Gwent isimli kart oyununa aşinadırlar. Daha sonra bu oyun öyle tutuldu ve sevildi ki CD Project tarafından bağımsız ve oynamasız ücretsiz bir oyun olan Gwent: The Witcher Card Game isimli oyunu piyasaya sürdü. The Witcher'ı ücretsiz edinmemiz için de bu oyuna ihtiyacımız var.

Öncelikle buraya tıklayıp 'Play Free' butonuna basarak siteye giriş yapmamız gerekiyor.

Açılan sayfada yukardaki gibi bir pencere sizi karşılayacak. 'Download Now' butonuna tıklayarak 180 Mb boyutundaki dosyayı bilgisayarınıza indirip oyunu kurun.

Kurulumu tamamladıktan ve hesabımıza giriş yaptıktan sonra Gwent'in 1.3 GB boyutundaki oyun dosyalarının inmesini bekliyoruz.

Kurulum tamamlandıktan sonra buraya tıklayarak açılan sayfada 'Subscribe & Claim' butonuna tıklıyoruz.

Bu aşamada yukardaki gibi bir sayfa bizleri karşılıyor. Burada da 'Get It Free' butonuna tıklıyoruz.

Bu aşamada oyunun sayfasına yönlendirileceksiniz ve normalde $9.99 yazan yerin üstü çizilerek 'Free' yazacaktır. Butona tıklayıp 'Add to Chart' diyoruz.

Sağ üstte çıkan sekmeden 'Go To Checkout' butonuna tıklıyoruz.

'Pay For Your Order' butonuna tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.

Eğer bu aşamaya kadar her şey yolunda gittiyse bu tür bir 'işlem başarılı' sayfasıyla karşılaşmış olmalısınız. Artık 'Go To My Account' diyerek oyununuzu indirebileceğiniz sayfaya gidebiliriz.

Burada artık tek yapmanız gereken 4 partı da indirerek oyunu bilgisayarınıza kurup keyfini çıkarmak. Bununla birlikte sağ taraftan avatarlar, oyunun resmi müzikleri, takvim gibi özel içeriklere de ücretsiz bir biçimde erişip indirebilirsiniz. İyi oyunlar!