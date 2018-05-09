The Witcher'ın Senaryosu Şimdiden Yazılmaya Başlandı

The Witcher, Netflix dizisi oluyor. Witcher dizisi hakkında birkaç önemli detay paylaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde The Witcher evreninin dizisi çıkacağının haberini sizlere vermiştik. Bu proje Netflix ile beraber olacak. Oyun hayranları için sevindirici bir haber olan bu dizinin yapımcısı Lauren Hissrich, yazarların dün itibariyle resmen çalışmaya başladığını, aynı zamanda şovun yazarlarının isimlerini açıkladığını Twitter üzerinden duyurdu.

Hissrich ve ekibinin geri kalan zamanlarda neleri tartıştığını tam olarak bilmiyoruz, ancak o günün 'fikirler, şakalar, kekler, yaratıcılık ve şampanya ile dolu' olduğunu biliyoruz. Ayrıca Hissrich, Jenny Klein'ın de Witcher'ın TV şovunun yazı takımında olduğu doğruladı.

Klein, Hissrich ve diğerleriyle şovu yazmanın 'süper bir şey' olduğunu söyledi. Dizi bizi bir süre daha bekletecek olsa da efsane kitap ve oyun serisinin hayranları şimdiden heyecanlanmaya başladı.