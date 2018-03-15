Witcher'dan Geralt, Yeni Bir Oyunla Karşımıza Çıkıyor!

CD Projekt Red’in oyunu The Witcher serisinde tanıdığımız Geralt karakteri, Soulcalibur 6 oyununa konuk olarak katılıyor.

The Witcher serisinin kahramanı Geralt’ın bir süredir başka bir oyuna konuk olarak katılacağı konuşuluyordu. Bu konuşmaların çok fazla yükselmesinin ardından, birinci ağız olan Witcher’ın geliştiricisi CD Projekt Red’den bir açıklama geldi. Geralt, Bandai Namco’nun oyunu Soulcalibur 6’da konuk karakter olarak yer alacağı doğrulandı.

Soulcalibur 6’ya konuk karakter olarak katılacak Geralt, karakterin orijinal seslendirme sanatçısı Doug Cockle tarafından seslendirilecek. Witcher oyununda Geralt’ın da yetiştirildiği yer olan Kaer Morhen’den bir sahnenin de yer alacağını söyleyen CD Projekt RED, bu sahne için The Witcher 3: Wild Hunt oyunundan “Hunt or Hunted” müziğinin eşlik edeceğini belirtti.

Aslında Geralt’ın bir Soulcalibur oyununda konuk karakter olması son derece mantıklı. Savaş konusunda benzer estetiklere sahip iki oyun, kılıç savaşının odak noktası olması ve sihrin yer alması, bu iki evreni birbirine bağlamak için yeterli oluyor.

Soulcalibur 6, şu ana kadar Geralt’la birlikte 9 karakter duyurdu. Bunlar; Ivy, Zasalamel, Mitsurugi,Sophitia, Kilik, Nightmare, Xianghua ve Groh oldu. Oyunun 2018’de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapması bekleniyor. Bakalım Geralt Soulcalibur 6’da nasıl bir karakter olarak karşımıza çıkacak.