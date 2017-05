Oyun sektöründe kült oyunlar arasında kendine yer bulan The Witcher dizi oluyor. Yeni dizi orijinal kitapların hikayesini anlatacak.

Piyasaya sürülmüş binlerce oyun bulunuyor. Bu oyunlar arasında en doğru işleri yapmayı başarmış oyunlardan olan The Witcher serisi, oyun sektöründen kazandığı ilgiyi şimdi de dizi sektörüne aktarıyor. Müjdemizi isteriz: The Witcher Netflix dizisi olarak geliyor.

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski’nin kitap serisinden uyarlanan oyunla adını dünyaya duyuran The Witcher, 3. oyunu ile dünya üzerinde gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan birisi olmayı başarmış ve CD Projekt RED’in kasasını bir hayli doldurmuştu. Polonyalıların el birliği ile adını dünyaya duyurduğu proje, yine bir Polonyalı şirket Platige Image firması sayesinde dizi olacak. Dizi için Netflix’le anlaştığını duyuran Platige Image, dizinin dilinin İngilizce olacağını açıkladı.

Netflix’in girişimci yapısını hepimiz biliyoruz. Bu tarz projeleri görünce anında projeye uyarlıyorlar ve bu durum gerçekten -özellikle de bizim açımızdan- çok hoş bir hal almaya başladı. Netflix başkan yardımcısı Eric Barmack, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Andrzej Sapkowski, zengin ve muhteşem bir dünya yaratmış. Böylesine muhteşem bir dünyayı Netflix’e taşımak için daha fazla beklememeye karar verdik” dedi.

Kitapların yazarı Andrzej Sapkowski, oyunlar daha ünlenmeden önce CD Projekt RED’le ortaklığı reddetmiş ve yalnızca para istemişti. Oyun tüm dünyada patlama yaşayınca CD Projekt RED, ülkesinin en büyük şirketlerinden oldu ve yazar ilk başta aldığı paradan fazlasını alamadı. Netflix projesi ile birlikte buna izin vermeyen Andrzej Sapkowski, dizide yaratıcı danışman olarak görev yapacak. Sapkowski yaptığı açıklamada, “Netflix’in hikayelerimi uyarlaması çok heyecan verici. Otuz yılda yazdığım hikayemi kaynağından ve doğru şekilde anlatacaklar” diyerek inceden inceye CD Projekt RED’e laf çakmayı ihmal etmiyor. Bu açıklama ile birlikte Netflix dizisinin oyunları değil kitabı baz alacağını öğrenmiş oluyoruz.

Kitap serisi olarak da dolu dolu olan The Witcher, her ne kadar Sapkowski kabul etmese de oyunlar sayesinde günümüzdeki ününe kavuştu. CD Projekt RED, bu sıralar yeni oyunu Cyberpunk 2077’yi geliştiriyor. Cyberpunk’un ardından gelecekte yeni bir The Witcher oyunu görebiliriz.