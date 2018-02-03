This War of Mine'ın Yapımcılarından 'Frostpunk' Geliyor

Milyonlarca kopya satan ve oynayan herkesin kalbine dokunan This War of Mine'ın yapımcılarından, şimdiden harika olacağını tahmin ettiğimiz yeni bir oyun geliyor.

2014 yılında piyasaya çıkan ve hem harika atmosferiyle, hem de 'crafting' mekaniğini olağan üstü hikayesiyle buluşturmayı başaran, üzerine gelen birçok DLC ile kalitesini çok daha üste taşıyan This War of Mine'ın yapımcılarından gelen Frostpunk, oyunun gelenekselleşen mekaniklerini hem değiştirerek, hem de geliştirerek piyasaya çıkacak.

Oyunun temelinde yine kendini kahraman sanan olağan dışı karakterler değil, hayatta kalmaya çalışan sıradan insanlar bulunacak. Bu kez bir üssü çeşitli geliştirmeler sonrasında düşman işgalinden uzak tutmaya çalışacağız. Biraz 'tower defence' mekaniklerini de andıran oynanışa sahip olacak olan oyun, biraz da 'hayatta kalma' mekaniklerine sahip olacak.

Gelecek ayın (Mart 2018) sonlarında yayınlanması beklenen Frostpunk, hem 11 Bit Studios fanları tarafından, hem de genel oyuncu kitlesi tarafından şimdiden beğenileceğine kesin gözüyle bakılan bir yapım. Hikaye anlatımı konusunda tıpkı Telltale Games ve Quantic Dream gibi bir fenomen olmasına kesin gözüyle bakılan 11 Bit Studios'un yine hüsrana uğratmayacak harika bir yapımla karşımıza çıkacağına eminiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Frostpunk sizce de başarılı olacak mı?