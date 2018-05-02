Thor, Thanos'tan Daha mı Güçlü? (Spoiler İçerir)

Sinema tarihinin en başarılı süper kahraman filmi olan Avengers: Infinity War'ın sonunda gök gürültüsü tanrısı Thor, yeni silahını Thanos'un göğsüne saplayarak korkunç sonu engelleyemese de onu alt etmeyi başarıyor. Peki Thor, gerçekten Thanos'tan daha mı güçlü?

Marvel Sinematik Evreni’nde süper kahramanların güçlerini çok belirgin bir şekilde olmasa da birbirinden kolaylıkla ayırmak mümkün. Bu noktada Hulk, Thor, Vision gibi karakterler, sahip oldukları güçlerin niteliği ve büyüklüğü ile Iron Man, Kaptan Amerika ya da Kara Dul gibi karakterlerden direkt olarak ayrılıyor.

Geçtiğimiz filmlerden (2017 Thor: Ragnarok, 2012 Avengers) hatırladığımız kadarı ile Thor, Hulk ile gerçekleştirdiği iki kavgadan da galip ayrılabildi. O halde Thor’un Hulk’tan net bir şekilde güçlü olduğunu söyleyebiliriz. O halde Thanos, Hulk ile başa baş bir mücadele veriyorsa Thor, Thanos’u kolaylık yere serecektir öyle değil mi?

Tam olarak öyle değil. Bir önceki yazımda da belirttiğim gibi Thanos, tamamen farklı bir ‘kötü’ karakter ve adil bir dövüş istiyor. Bu nedenle Hulk Thanos’a saldırdığında Thanos, gerçeklik taşı ile onu bir krem peynire dönüştürmektense başa baş bir kavga etmeyi tercih etti. Nihayetinde de Hulk’u yenmeyi başardı.

Bu durum yalnızca Hulk-Thanos kavgası için geçerli değil. Doctor Strange ve Spiderman gibi nispeten güçsüz karakterler dahi Thanos ile kafa kafaya bir savaş verdi. Thanos, sahip olduğu gerçeklik taşı ile onları bambaşka silüetlere çevirebilirdi. Fakat Thanos, evrenin en güçlü varlığı olduğunun farkında ve bunun için adil bir dövüşe hayır demedi.

Avengers: Infinity War’ın sonunda ise tuhaf bir şey oluyor. Thor, ‘Storm-Breaker’ adlı yeni baltası ile Thanos’u yenmeyi başarıyor; evrenin yarısının yok olmasını önleyemese de. Peki o, bizim bildiğimiz Thor mu? Zira bir yıl önce vizyona giren Thor: Ragnarock’ta kahramanımız Hela’ya karşı tamamen hüsrana uğramıştı.

Ayrıca Avengers: Infinity War’da Thor, Storm-Breaker’a sahip olmazsa Thanos’u asla yenemeyeceğini söylüyor. Baba Odin, yalnızca bir film önce Thor’a kendisinden daha güçlü olduğunu ve çekice ihtiyacı olmadığını söylememiş miydi? O halde Odin de Thanos ile karşılaşacak olsa bir silaha ihtiyaç duyar mıydı?

Bildiğimiz kadarı ile Odin, evrende bulunan 9 diyarın fatihi ve büyük Asgard’ın kralıydı. Odin oğlu Thor, babasından daha güçlü olmasına rağmen Thanos’u yenmek için yine bir silaha mı ihtiyaç duyuyor? O halde şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki ya Thor gücünün hala farkında değil ya da Thanos Thor’u rahatlıkla alt edebilir.