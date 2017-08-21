Thor Plus'ın 6200 mAh Dev Bataryası ile Şarj Sorunu Bitiyor!

Çinli akıllı telefon üreticisi Vernee, Thor Plus'ın 6200 mAh bataryası ile şarj sorununu bitiriyor.

Günümüz akıllı telefon üreticileri, cihazların inceliklerinden ödün vermemek için büyük bataryalar koymaktan kaçınıyorlar. Vernee markası ise geçtiğimiz aylarda tanıttığı Thor E isimli modeline 5200 mAh batarya koymuş, yine de şıklığından ödün vermemişti. Şirket şimdi batarya konusunda bir adım daha ileri gitti ve Thor Plus modeline tamı tamına 6200 mAh batarya yerleştirdi.

5.5 inç HD ekrana sahip Thor Plus, gücünü MediaTek MT6753 işlemciden alıyor. 3GB RAM'i bulunan cihaz, 32GB genişletilebilir hafızaya sahip. Arka kamerası 13, ön kamerası ise 8MP çözünürlüğe sahip olan Thor Plus, kutudan Android 7.0 Nougat ile birlikte çıkıyor.

Cihazın en bomba noktası ise bataryasının 6200 mAh kapasitesine sahip olması, ancak boyut her şey demel değildir. Bunu bilen Vernee geliştirdiği VOS adlı sistem sayesinde pil kullanımını optimize eder. Bu sayede cihaz, 20 saat video izleme ve 30 gün bekleme süresi vaat ediyor. Üstelik bu devasa pili yalnızca 90 dakika içinde %100 doldurabiliyorsunuz.

Vernee Thor Plus yalnızca 169 dolar fiyatı ile Eylül ayında satışa çıkacak. Eğer ön sipariş verirseniz 149 dolara bu dev bataryalı cihaza sahip olabilirsiniz. Buraya tıklayarak cihazın ön sipariş sayfasına ulaşabilirsiniz.