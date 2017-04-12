Thor: Ragnarok Fragmanı Rekor Kırdı!

Thor: Ragnarok vizyona girmeden fragmanı ile rekor kırmayı başardı.

İki gün önce yayınlanan Thor:Ragnarok filminin ilk fragmanı, pek çok önemli anı ile sosyal medyada epey konuşulmaktaydı. Hulk'un Thor ile karşı karşıya geldiği, Thor'un onunla özdeşleşmiş saçlarına ve en önemlisi çekicine veda ettiği, Asgard'ın ise yerle bir olduğu fragman, Marvel Sinematik Evreni'nin de en önemli filmlerinden birini işaret etmekteydi.

İşte tüm bu faktörler, fragmana sağlam bir rekor kazandırdı. Thor:Ragnarok fragmanı, yayınlanmasının üzerinden geçen 24 saatlik sürede elde ettiği izlenme sayısı ile Marvel Studios'un ve Disney'in en çok izlenen filmi olurken Disney filmleri arasında ikinci sırada yerini aldı.

24 saatte fragmanı 136 milyon izlenen Thor: Ragnarok, bu konuda rekoru elinde bulunduran Captain America: Civil War'u geride bıraktı (Civil War fragmanı 94 milyon izlenmişti). Genele baktığımızda ise lider, Stephen King'in efsane kitabından uyarlama, yeni versiyonu ile karşımıza çıkacak IT filmi. IT'in fragmanı 24 saat içinde tam 197 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı.

Thor: Ragnarok, 3 Kasım'da vizyonda olacak.