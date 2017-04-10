Thor yeni filmi Ragnarok fragmanıyla muhteşem bir dönüş yaptı.

Marvel sinematik evreninin mitolojik boyutunda geçen ve yıllardır kendine has hayran kitlesine başarıyla hitap eden Thor serisinin 3. yapımı Ragnarok için ilk fragman yayınlandı.

Bugüne kadar en garip Marvel filmini izleyeceğimiz konusundaki uzman görüşleri, fragmandan sonra doğruluk kazanacağa benziyor. Abartılı kostümler, vahşi makyajlar ve 80’lerden uyarlanan inanılmaz derece de iyi bir film müziği film hakkındaki beklentilerinizi yükseltecek.

Taika Waititi'nin yönettiği Ragnarok, İskandinav mitolojisindeki kıyamet olgusuna gönderme yapıyor. Ölüm tanrıçası Hela’nın kazara serbest kalmasını ve Thor’un çekicini bırakın kaldırmayı, tek eliyle tuz buz etmesini ve onu gezegenden sürmesini izliyor olacağız. Bu arada Hela karakterini güzel oyuncu Kate Blanchett’in canlandıracağını da belirtelim. Biz onu ne kadar Yüzüklerin Efendisi’inde sevsek de bir fantastik karakteri daha muhteşem bir şekilde canlandırmış gibi duruyor.

Çizgi roman dünyasında en sevilen Hulk hikayelerinden birisi olan Planet Hulk’ı ayrı bir filmle değil de Ragnorok’un bir parçası olarak görecek olmamız filmin süresi hakkında düşündürse de, buna bir çözüm bulmuşlardır diye ümit ediyoruz.

Film kadrosundan Sherlock ile tanıdığımız ve Marvel sinema evrenin de Doktor Strange ile karşımıza çıkan Benedict Cumberbatch, zaten kendi haliyle mükemmel bir detay olan ve Thor’un babası Odin’e hayat veren Anthony Hopkins de yer alacak. Loki ile gönlümüze taht kuran Tom Hiddleston’u tekrar aynı efsane karakteri oynarken izleyeceğiz.

Film 3 Kasım 2017’de vizyonda olacak.