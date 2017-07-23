Thor: Ragnarok'tan Son Yılların En Başarılı Fragmanı Geldi!

Thor'un 3. solo filmi olacak Thor: Ragnarok'tan son derece başarılı bir fragman geldi.

Şu sıralar devam eden Comic Con’da son yılların en iyi fragmanlarından birisi yayınlandı. Geçtiğimiz aylarda yayınladığı video ile gördüğümüz Thor: Ragnarok için yayınlanan yeni fragman, son yıllarda yapılmış en iyi fragmanlardan birisi olarak gözüküyor.

Taika Waititi’nin yönetmenliğinde ortaya çıkacak film, şimdiye kadar gördüğümüz en eğlenceli Marvel filmlerinden birisi olabilir. Yaklaşık iki buçuk dakika süren fragmanda aksiyon, mizah ve başarılı görsel efektler kaynıyor. Thor’un ikinci filmi olan Dark World’ün ardından bu yeni Thor filmi, seriyi kendine getirecek gibi duruyor.

Filmin konusu hakkında bilgiler veren fragmanda, her ne kadar kötü karakter olsa da yine de çok sevilen Loki’yi Thor’un yanında görüyoruz. Thor, Loki ve Hulk, Hela ve Ragnaruk’u yenmek için bir takım kuracaklar. Bu birlikteliğin sonucunda da son derece eğlenceli anlar bizleri bekliyor.

Ayrıca fragmanda en çok ilgimizi çeken nokta Hulk’un ateş devi Surtur’a karşı verdiği mücadele oldu. Surtur, çizgi romanlara göre Odin ve Thor’un en büyük düşmanlarından birisi olarak gözüküyor.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Thor Ragnarok’un yeni fragmanı ile baş başa bırakıyorum.