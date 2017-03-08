Thor'un merakla beklenen yeni filmi Ragnarok'tan yepyeni görseller geldi.

Avengers: Infinity War'a adım adım yaklaşan Marvel Sinematik Evreni için en önemli filmlerden biri olan Thor: Ragnarok, aynı zamanda bu yılın en merakla beklenen süper kahraman filmlerinden de biri konumunda.

Thor'un dışında Hulk'un da ön planda olacağı ve bir bakıma ufak da olsa mini Planet-Hulk hikayesinin sunulacağı filmde Thor, Ragnarok'u getirecek Hela (Cate Blanchett) ile yüzleşecek. Ayrıca Marvel çizgi romanlarında önemli bir yeri olan Grandmaster (Jeff Goldblum) ve Thor çizgi romanlarında sıkça karşımıza çıkan Valkyrie (Tessa Thompson) de yeni filmde Marvel Sinematik Evreni'ne adımlarını atmış olacaklar. İşte MCU için bu önemli filmden yeni görseller gelmiş durumda. Görseller ile alakalı olarak dikkatimizi çeken ilk şey ise Thor'un kısalmış saçı ve çekicinin ortalıkta olmayışı.

Eğer çizgi romanları takip ediyorsanız Thor zaten çekicine uzun bir süre önce veda etmiş ve ortalıktan kaybolmuştu. Daha sonrasında ise Unworthy Thor serisi ile tekrar karşımıza çıkan Thor, tıpkı burada olduğu gibi bir imaj değişikliğine de gitmişti. Anlaşılan filmde de Unworthy Thor'a biraz gönderme olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Avengers: Infinity War ile alakalı konsept çizimlerinin yer aldığı bir video paylaşılmıştı.

O çizimlerde Rocket Racoon ile yan yana gördüğümüz Thor'un elinde yine çekicinden farklı bir silah olduğunu da söyleyelim. Yani Thor, bu filmde kaybedeceği çekicine Infinity War'a kadar kavuşamayabilir.

Filmin gelen diğer görseller şunlar:

Thor: Ragnarok, 3 Kasım'da vizyonda olacak.