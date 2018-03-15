2 Yaşındaki Hintli 'Tanrıyı' Binlerce Kişi Ziyaret Ediyor!

Maymunlarla iletişimi nedeni ile Lord Hanuman adlı tanrının yeniden dünyaya gelmiş olduğu düşünülen iki yaşındaki Samarth Bangari'yi her gün binlerce kişi ziyaret ediyor ve bazıları onun bir tanrı olduğuna inanıyor.

Hindu kültürünün özellikle bizim gibi çoğunluğu tek bir tanrıya inanan ülkeler için fazla tuhaf olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Samarth Bangari’nin hikayesi, çok tanrılı bir ülke için bile fazlasıyla tuhaf kaçabilir.

Henüz iki yaşında olan Samarth Bangari, konuşmayı tam olarak sökmüş değil. Yine de küçük çocuk iletişim kurmayı başarmış durumda, fakat insanlarla değil maymunlarla. Üstelik Bangari’nin maymunlarla olan iletişimi, tüm ülkede konuşulacak kadar ileri seviyede.

Bangari’nin maymunlarla kusursuz bir iletişim kurabildiğini ilk kez amcası fark etmiş. Etrafı maymunlarla çevrili olan çocuğun ilk başta saldırıya uğradığını sanan amca, daha sonra çocuğun onlarla iletişim kurduğunu ve arkadaş olduğunu fark etmiş.

Bildiğiniz gibi hindular bir şeylere ‘değer’ vermek, hatta kutsamak için hazırda bekliyorlar. İki yaşındaki Bangari’nin maymunlarla olan iletişimini duyanlar, küçük çocuğu ziyaret etmeye gelmiş. Hatta bu konu öylesine büyümüş ki Bangari’nin tanrı olduğunu düşünenler dahi var.

Bangari, maymunlarla gerçekten olağanüstü bir iletişim kurmuş. Küçük çocuğun maymunları çağırması için tek yapması gereken şey onlara seslenmek. Üstelik bazı maymunlar, Bangari ile birlikte olmak için 400 kilometre ötedeki yaşam alanlarından geliyorlar.

Bangari’nin henüz konuşmayı sökmeden maymunlar ile iletişime girmesi ‘sevimli’ bir olay gibi görünse de onu bir tarzana dönüştürme ihtimali de var. Zira 2 yaşındaki çocuk henüz konuşmayı bilmiyor fakat maymun seslerini taklit edebiliyor.