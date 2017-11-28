Thor’un Yeni Fotoğrafları İnfinity War Hakkında İpucu Verdi

Yeni Avengers filminden gelen bilgilere göre, Thor gözüne geri kavuşuyor. Ancak Infinity War hakkında da ilginç bilgiler var.

Eğer Thor: Ragnarok filmini izlemediyseniz bu haberi okumayın. Ancak filmde çekiçlerin değil yıldırımların tanrısı olduğunu hatırlayan Thor, ablası ile çok zor bir mücadele içerisine girdi. Thor’un ablası gücünü Asgard’tan alan ve serbest kaldığı anda Marvel filmlerinde birçok anısı olan Mjolniri kağıt gibi parçalara ayıracak kadar güçlü bir tanrı. Thor son filminde sadece çekicini değil bir gözünü de kaybetti.

İnfinity War konusu gereği sonsuzluk taşlarına elde etmek için yapılan savaşı anlatacak. Bir nevi Avengers ile Galaksinin Koruyucularındaki karakterlerin birleşmesiyle yeni bir ekip oluşacak diyebiliriz. Doktor Strange, Ant Man ve Black Panther karakterlerini de unutmamak gerek.

2018 yılında vizyona girecek olan ‘’Avengers İnfinity War’’ filmine ait özel bir galeri yayınlandı ve bu galeride Thorun gözünü geri almış olması dikkat çekti. Fotoğraflarda thor yeni bir yara izine de sahip. Marvel evreninde sonsuzluk taşlarının iyileştirme gibi özellikleri var ve teorilere göre Thor bu taşlarla iyileştirilip gözünü geri aldı. Sonuçta aynı taşlar Vision’a hayat verdi ve güçlerinin bir sınırı yok.

Yeni çıkacak film şimdiden geniş kadrosu ile hayranlarını heyecanlandırıyor. Peki, sizce Thor yeni Avengers filminde öldürülüp geri gelmiş ve yayıncılar bu ufak spoileri kaçırmış olabilir mi? Yeni gelecek Avengers filmi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?