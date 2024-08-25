Birkaç aydır ülkemizde erişime kapalı olan Threads, yepyeni bir özellik test ediyor. Instagram hikâyelerine benzer işleve sahip olacak bu özellik, kullanıcıların 24 saatte kaybolan gönderiler paylaşmasını sağlayacak.

Meta’nın X’e rakip olarak çıkardığı mikroblog platformu Threads, sürekli olarak yeni özellikler kazanıyordu. Bu özelliklerle de platformun yeniden yükseldiği ve X’e yaklaştığı görülmüştü. Öyle ki temmuz başında 175 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklanmıştı. Maalesef Threads’i, Rekabet Kurumu kararı nedeniyle 29 Nisan’dan beri Türkiye’de kullanamıyorduk.

Threads’in ne zaman yeniden ülkemizde açılacağı bilinmezken platform bu sırada yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Şimdi gelen bilgiler ise kullanıcıların seveceği yepyeni bir gönderi formatının geleceğini gösterdi.

24 saat sonra kaybolan gönderiler geliyor

Meta tarafından da doğrulanan yeni özellik, kulllanıcıların kaybolan gönderiler paylaşmasına olanak tanıyacak. Bu gönderiler, Instagram hikâyelerine benzer şekilde 24 saat geçtikten sonra kalkacak. Onunla birlikte tüm yanıtlar da silinecek.

Mobil uygulamalar hakkında paylaşımlarıyla tanıdığımız Alessandro Paluzzi, özelliğin nasıl çalışacağını gösteren bir paylaşım da yaptı. Bu paylaşımda, cevap verildiğinde gönderinin ne zaman kaybolduğunu gösteren bir zamanlayıcının da yer alacağı da görüldü.

Özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı belli değil. Meta, şu anda sınırlı sayıda kişi üzerinde test ettiklerini belirtmiş. Tabii uygulama ülkemizde hâlâ kullanılamadığından ilk çıktığında muhtemelen biz erişemeyeceğiz. Threads’in ne zaman Türkiye’ye geri döneceği hâlâ belirsiz.