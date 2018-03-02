Thunderpussy adlı grup, Washington’da bulunan Satsop enerji santralindeki nükleer soğutma kulesinde performans kaydederken yeni bir şey keşfetti.

Nükleer santrallerin üzerinde yükselen dev, kıvrımlı beton kule sadece aşırı ısınmış suyu soğutmak için değildir. Bu santraller kapatıldıktan sonra içinde alet çalarken, şaşırtıcı sesler ve efektler oluşturmak için de kullanılabiliyorlar.

Thunderpussy adlı grup, bunu Washington’daki Satsop enerji santralindeki iki nükleer soğutma kulesinden birinde performans kaydederken keşfetti. Aşağıdaki videoda gördüğünüz gibi kadının davula vurması ile ses alan içerisinde adeta patlıyor.

Eğer, Gylvia Massy ve grubun geri kalan kısmının, bu performans sırasında yüksek radyasyona maruz kaldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Grup bu anlamda risk altında değil. Çünkü soğutma kuleleri, nükleer fisyon (nükleer parçalanma) işlemine maruz kalmayan suyun soğutulması için kullanılır, bu nedenle üstten dökülen buhar, çevre için risk teşkil etmez.

Satsop Nükleer Güç Santralı, 1983 yılında inşaatın tamamlanmasından çok önce bütçe eksiklikleri nedeni ile terk edildi. İki soğutma kulesi hala duruyor ancak, hiçbir zaman kullanılmıyorlar. Bizce grubun keşfettiği bu durum, birçok klip ve filmde yerini alabilir gibi duruyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?