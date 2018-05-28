THX, İntrosu Deep Note'un Notalarının Bir Kısmını Paylaştı

THX, Lucasfilm tarafından geliştirilen bir ses teknolojileri firmasıdır. Şirket, Star Wars filmlerinde de kullanılan efsane haline gelmiş Deep Note introsunun notalarının bir kısmını 35 yıl sonra paylaştı.

Lucasfilm tarafından geliştirilen bir teknoloji olan THX, daha sonrasında bir teknoloji şirketi olarak karşımıza çıkmıştı. THX, bir ses sistemi olmaktan çok sesin akustik çevreyle uyumu üzerine yoğunlaşan sinema standartlarından biri olmuştu. THX logosunu taşıyan bir preamfi, hoparlör, power amfi ve hatta kablolar bile bazı standartları karşılamak zorundadırlar.

Dr. James A. Moorer tarafından elle yazılmış notlar, Deep Note'un hikayesini ortaya çıkarttı. Moorer, 1982 yılında Lucasfilm'in bilgisayar bölümünde çalışırken ikon haline gelen Deep Note'u bestelemiş. Star Wars filminde kullanılmasının ardından efsane haline gelmişti.

Efsane haline gelmiş introyu aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.

Deep Note ilk olarak 1983 yılında Star Wars Episode VI - Return of the Jedi filminin girişinde kullanılmıştır. George Lucas tarafından kurulan şirket, daha sonra oyun donanımları şirketi Razer tarafından 2016 yılında satın alınmıştır.